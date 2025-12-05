Aktuelle Seite: Home > Sport > Biathletin Hauser im ersten Weltcup-Sprint der Saison Vierte
Hauser nur knapp am Podest vorbei

Biathletin Hauser im ersten Weltcup-Sprint der Saison Vierte

Freitag, 05. Dezember 2025 | 17:48 Uhr
Hauser nur knapp am Podest vorbei
APA/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUTH
Von: apa

Biathletin Lisa Hauser hat im ersten Weltcupsprint der Saison über 7,5 km das Podest mit Rang vier nur knapp verpasst. Die Tirolerin lag am Freitag in Östersund nach fehlerfreiem Schießen 8,7 Sekunden hinter der drittplatzierten Französin Oceane Michelon. Damit schuf sich Hauser eine hervorragende Ausgangsposition für die Verfolgung am Sonntag. Der Sieg ging erstmals an Suvi Minkkinen. Die Finnin behauptete sich ohne Fehlschuss 16,6 Sekunden vor der Schwedin Anna Magnusson.

Der 31-jährigen Olympiavierten Hauser fehlte nach dem verpatzten Auftakteinzel (52.) nicht viel auf ihren und gleichzeitig auch den ersten Podestplatz des gesamten ÖSV-Teams seit drei Jahren. Damals hatte Hauser in Annecy als amtierende Weltmeisterin den Massenstart gewonnen. “Ich habe mir ein wenig schwergetan, das Rennen einzuschätzen, weil ich doch über weite Strecken des Wettkampfs alleine unterwegs war und damit wenig Anhaltspunkte hatte. Heute zweimal die Null zu schaffen, freut mich persönlich natürlich extrem, weil es zuletzt gerade im Einzel am Schießstand nicht so wirklich funktioniert hat”, sagte Hauser.

Zweitbeste Österreicherin in Östersund war nach einer Strafrunde Anna Gandler als 29. Dunja Zdouc (1 Fehlschuss) landete auf Rang 38. Anna Andexer (64./3) und Anna Juppe (77./4) verpassten die Qualifikation der besten 60 für die Verfolgung. Nicht am Start war Weltcup-Titelverteidigerin Franziska Preuß, die Deutsche ist erkrankt.

