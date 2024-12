Biathletin Hauser in Finnland Weltcup-Sechste

Hauser im Einzel in den Top Ten

Von: apa

Die Tirolerin Lisa Hauser hat im ersten Einzelbewerb des Weltcupwinters Rang sechs erreicht. Die Ex-Weltmeisterin verfehlte am Mittwoch in Kontiolahti im verkürzten 12,5-km-Rennen eine Scheibe. Mit der Strafminute lag sie 26,6 Sekunden hinter den Podestplätzen. Den Sieg sicherte sich die fehlerfreie Französin Lou Jeanmonnot. Die 26-Jährige feierte vor den Schwedinnen Ella Halvarsson (+12,3 Sek./1 Schießfehler) und Elvira Öberg (+56,4/3) ihren fünften Weltcuperfolg.

“Es war ein sehr cooler Start für mich und mit nur einem Fehler am Schießstand bin ich richtig happy. So in die Saison zu starten und gleich bei der Flower Ceremony dabei zu sein, ist natürlich super und freut mich einfach riesig”, sagte Hauser. Die 30-Jährige hatte die gesamte Saisonvorbereitung abseits des ÖSV-Teams absolviert.

Ihre Tiroler Landsfrau Anna Gandler kam nach drei Strafminuten nicht über Platz 35 hinaus. Lea Rothschopf schoss zweimal daneben und wurde als 48. drittbeste Österreicherin. Die Norwegerinnen erlebten angeführt von Ingrid Landmark Tandrevold auf Platz 17 ein Fiasko. Am Wochenende folgen in Finnland noch die Sprints und Massenstarts für beide Geschlechter.