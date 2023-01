Biathlon: Spannungen in der Mannschaft der „Azzurre“

Antholz – Kurz vor dem Biathlonweltcup in Antholz gehen die Wogen in der Nationalmannschaft der „Azzurre“ hoch, nachdem Federica Sanfilippo am Montagabend einen Schlussstrich unter ihre Biathlon-Karriere gezogen hat.

Die Entscheidung hat sich bereits angekündigt, zumal die Ridnaunerin am Weltcup in Antholz nicht teilnehmen darf. Öl ins Feuer goss Dorothea Wierer, die in einem emotionalen Beitrag auf Facebook Partei für ihre Freundin und ehemalige Teamkollegin ergriff. Sanfilippo habe es nicht verdient, so behandelt zu werden, betonte die Niederrasnerin auf Facebook.

„Liebe Fedy“, schreibt Wierer, „vor 23 Jahren hat unser gemeinsames Abenteuer in der Biathlon-Welt begonnen. Es ist für mich nicht leicht zu akzeptieren, was dir passiert ist. Du hast es nicht verdient, so behandelt zu werden und man hat dir nie die Möglichkeiten gegeben, die du dir verdient hättest.“

Damit spielt Wierer auf verschiedenste Verbandsentscheidungen in den letzten Jahren an, berichtet SportNews.bz. Federica Sanfilippo war vor zwei Jahren aus der Nationalmannschaft aussortiert worden und ist seitdem nicht mehr zurückgekehrt. Zwar durfte die Ridnaunerin immer wieder einmal im Weltcup starten und hat mit der Staffel auch weiterhin Podestplätze errungen, doch der Weg zurück in das Team blieb ihr verwehrt.

Dass Sanfilippo in letzten Jahre nicht berücksichtigt wurde, hat laut Wierer einen Grund: „Du bist den Entscheidungsträgern nie auf die Nerven gegangen, deshalb konnte es gar kein anderes Ergebnis geben. Ich bin verbittert und enttäuscht.“

Zuletzt erwähnt die Niederrasnerin einen Plan, den die beiden verfolgt haben: „Unser gemeinsamer Traum waren die Olympischen Spiele zu Hause. Das ist jetzt nicht mehr möglich, unser Traum hat sich zerschlagen.“