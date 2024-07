Bildstein/Hussl nach drei 49er-Wettfahrten auf Platz vier

Von: apa

Die Segler Benjamin Bildstein/David Hussl haben einen guten Start in die Olympia-Regatta vor Marseille hingelegt. Das 49er-Duo landete in den drei Wettfahrten am Sonntag bei Leichtwind auf den Rängen drei, fünf und 15 (Streichresultat) und liegt nach Tag eins auf dem vierten Gesamtrang. Insgesamt zwölf Rennen sind angesetzt, ehe es im Medal Race der Top Ten um Medaillen geht. Die Führung haben die Schweizer Sebastien Schneiter/Arno de Planta inne.

Lorena Abicht kam nicht zum Einsatz, alle vier geplanten Rennen der iQFoil-Klasse wurden vertagt.