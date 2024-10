Bischofsstadt im Boulderfieber

Von: mk

Brixen – Am vergangenen Wochenende war Brixen fest in der Hand der jungen Kletterer: Mit dem Juniorcup Bouldern startete die Sportkletter-Wettbewerbsserie „Juniorcup“ in die Saison 2024-2025.

Über 200 junge Athletinnen und Athleten aus Südtirol und dem Trentino haben sich am 12. und 13. Oktober in der Außenanlage des Kletterzentrums Vertikale in Brixen versammelt. Der Boulder-Wettkampf bildete den Auftakt zur Junior-Cup-Saison 2024-2025. Die Kletterinnen und Kletterer aus den Jahrgängen 2005 bis 2015 traten im „Raduno“-Modus gegeneinander an. Anstatt den bisherigen Kategorien U10 bis U20 wurden die Athlet:innen erstmals in die Kategorien U11, U13, U15, U17, U19 und U21 eingeteilt.

Der Samstagmorgen begann mit den U21-männlich, wo der Heimvorteil klar ins Spiel kam: Erstplatzierter wurde Samuel Perntaler vom AVS Brixen, zweiter Davide Pertlana von Trento Boulder und dritter mit Florian Unterfrauner wieder ein Brixner. Bei den zeitglich antretenden U19-M dominierte hingegen der AVS Meran, mit Fritz Engele (erster) und Alex Pichler (zweiter) gefolgt von Libero Feller (Trento Boulder). Die Meraner befanden sich auch bei dem um die Mittagszeit ausgetragenen Wettbewerb der U17-M auf der Überholspur: Es gewann Dario Cadonau, gefolgt von Pier Giulio Paglierani und Daniel Oberrauch (alle drei AVS-Meran).

War das Wetter am Vormittag noch herbstlich kühl und bewölkt, konnten die am Nachmittag antretenden Athletinnen im Sonnenschein klettern. Bei den U21-weiblich war Arco Climbing stark am Podest vertreten: Erstplatzierte war Agnese Fiorio (Arco), zweite Elsa Giupponi (AVS Meran), gefolgt von Lucia Furlani (wieder Arco). Gleichzeitig traten die U19-F gegeneinander an, wo Matilda Liu’ Moar (AVS Brixen) den ersten Platz erkletterte, gefolgt von Emma Benazzi (AVS Meran) und Veronika Cagol (AVS St. Pauls). Die Südtirolerinnen dominierten auch beim darauffolgenden Wettbewerb der U17F: Nadia Insam vom AVS Meran wurde erste, Vanessa Atz und Emmy Lang (beide AVS St. Pauls) zweite und dritte. Den Abschluss des ersten Tages bildete der Wettbewerb der U15M, wo Gabriel Schuen (AVS Bruneck) gewann, während der zweite und der dritte Platz wieder an Kletterer aus St. Pauls gingen: Hier standen die Athleten Anton Moser und Benedikt Egger.

Die Preisverleihung fand immer gleich im Anschluss an jede Kategorie statt. Insgesamt mussten die Athletinnen und Athleten acht Boulder mit Zone und Top meistern. Gewertet wurde die Reihenfolge nach der Anzahl der erreichten Tops und der erreichten Zonengriffe, sowie die Anzahl der Versuche für die Tops und für die Zonengriffe. Pro Boulder waren maximal fünf Versuche erlaubt.

Fulminant weiter ging es am zweiten Tag des Wettkampfes, am Sonntag den 13. Oktober. Die an diesem Tag antretenden Kategorien U13-F und M und U15-F waren mit je an die 40 Sportler:innen besonders stark vertreten. Die Wettbewerbe wurden deshalb jeweils in zwei Gruppen aufgeteilt. Der Tag startete unter Brixner Kontrolle: Bei den U15-F gewann Annalena Ranalter vom AVS-Brixen, dritte wurde ihre Teamkollegin Vera Nagler, während Chiara Franceschi (Arco Climbing) den zweiten Platz erzielte. Auch bei anschließend antretenden U13-M gewann mit Simon Fill wieder ein Brixner, gefolgt von Emil Weiss (AVS Bozen) und Patrick Valcanover (Trento Boulder). Den Abschluss des Wettkampfwochenendes bildeten der Wettbewerb der U13-F, den Sophie Pederiva (AVS-Brixen) für sich entscheiden konnte, während Lisa Mair (AVS St. Pauls) und Johanna Hofer (AVS Brixen) Platz zwei und drei für sich beanspruchten.

Insgesamt ein gelungenes Wochenende: Die Stimmung war gut und auch die anwesenden Eltern waren von den Spitzenleistungen der jungen Sportler:innen begeistert. Alle Resultate sind unter https://fasi.results.info/event/867/ einsehbar.

Gefördert wird das AVS-Landeskader vom Land Südtirol, Salewa, Tiroler Versicherung und Alperia.