Bisoli verlängert bis 2025

Der Trainer aus Porretta Terme bleibt an der Seitenlinie des FC Südtirol

Bozen – Der FC Südtirol und Pierpaolo Bisoli gehen weiterhin gemeinsame Wege. Der 56-jährige Übungsleiter aus Porretta Terme hat seinen Vertrag mit den Weißroten bis zum 30. Juni 2025 verlängert.

Bisoli übernahm am 29. August des vergangenen Jahres – nach dem dritten Spieltag der Serie B – den Trainerposten beim FCS und führte die Mannschaft auf den sensationellen sechsten Tabellenplatz.

In den anschließenden Playoffs setzten sich die Südtiroler in Runde eins gegen Reggina durch und qualifizierten sich somit fürs Halbfinale. Für den FC Südtirol handelt es sich um den Höhepunkt der Vereinsgeschichte, der gleichzeitig auch ein Allzeithoch für den Landes- und Regionalfußball darstellt. Die beiden Begegnungen mit Bari endeten jeweils 1:0, wobei der Club aus Apulien – aufgrund der besseren Meisterschaftsplatzierung – in die Endrunde einzog.

In den 35 Ligaspielen unter der Leitung von Pierpaolo Bisoli gab es für den FC Südtirol 14 Siege, 16 Unentschieden und fünf Niederlagen (im Schnitt 1.66 Punkte pro Spiel). In den Playoffs verzeichneten die Weißroten zwei Siege und eine Niederlage.

Der FC Südtirol freut sich über die Vertragsverlängerung mit Pierpaolo Bisoli und wünscht seinem Trainer weiterhin viel Erfolg.