Bittere Overtime-Niederlage für die Foxes

Bozen – Dritte Niederlage in Folge, auch diese erst nach der regulären Spielzeit, für den HCB Südtirol Alperia. Vor fast 4.000 Zuschauern in der Sparkasse Arena holen die Weiß-Roten in einem torreichen Spiel nur einen Punkt. Die Hausherren holen einen Zwei-Tore-Rückstand auf und gehen selbst mit zwei Treffern in Führung, doch der VSV antwortet auf das Comeback und entscheidet die Partie schließlich durch das Overtime-Tor von Scherbak. Eine bittere Niederlage, vor allem angesichts der großen spielerischen Überlegenheit: Am Ende lautet das Schussverhältnis 46:20 zugunsten der Weiß-Roten. Die Chance zur Wiedergutmachung bietet sich bereits in der kommenden Woche mit drei weiteren Spielen: Los geht es am Mittwoch auswärts bei Fehervar (live auf DAZN), am Freitag folgt das Heimspiel in der Sparkasse Arena gegen Ferencvaros und am Sonntag schließlich das Topspiel in Salzburg (live auf TV33).

Spielverlauf:

Für Coach Doug Shedden stehen einige Kaderentscheidungen an: Gibson, Larcher und Marchetti fehlen aus Rotationsgründen, zudem die verletzten Vallini und Barberio. Im Tor kehrt Harvey zurück, sein Backup ist der junge Christian Gamper vom HC Meran/HCB Foxes Academy.

Die Foxes interpretieren das erste Drittel gut und erarbeiten sich Chance um Chance. Bereits in den Anfangsminuten wird Cannata mehrfach geprüft und hält sein Team auch beim Breakaway von Frigo im Spiel, der im Eins-gegen-Null nicht trifft. Der VSV tut sich schwer, vor Harvey gefährlich zu werden, und steht unter Druck, geht aber dennoch in der 16. Minute in Führung: Ein Schuss von der blauen Linie von Strong findet den perfekten Winkel. Bozen reagiert sofort und kommt durch Bradley und Gazley dem Ausgleich nahe, doch zur ersten Pause führen die Gäste mit 1:0 – trotz eines Torschussverhältnisses von 17:9 für die Hausherren.

Im zweiten Drittel geht es richtig zur Sache. Bozen startet verhalten und kassiert in Minute 24 das 0:2: Wall zieht hinter das Tor und bedient Hutchison, der völlig frei keine Mühe hat zu treffen. Die Foxes schlagen jedoch zurück und setzen das gegnerische Drittel erneut unter Dauerdruck. Brunner vergibt zunächst ein Breakaway vor Cannata, macht seinen Fehler aber in der 33. Minute wett, als er einen Distanzschuss von Cairns unhaltbar abfälscht. Bozen drängt auf den Ausgleich, bekommt zudem ein Tor von Schneider wegen hohen Stocks aberkannt und zwingt den VSV zu zwei aufeinanderfolgenden Strafen. In doppelter Überzahl erzielt Gildon in Minute 37 das 2:2 nach schöner Kombination zwischen Pollock und McClure. Die Gäste verlieren die Ordnung und müssen erneut in Unterzahl spielen: 16 Sekunden vor der Sirene stochert Gersich einen Abpraller vor Cannatas Tor über die Linie und bringt die Foxes erstmals in Führung.

Im Schlussdrittel versucht der HCB davonzuziehen, lässt jedoch ein Powerplay ungenutzt und scheitert mit Gennaro und Schneider zweimal glänzend an Cannata. Als der VSV in Überzahl spielt, bauen die Weiß-Roten ihren Vorsprung aus: In Minute 52 bedient Gersich Gazley, der allein vor dem Torhüter eiskalt bleibt. Ist das Spiel entschieden? Nein, denn Villach gibt sich nicht geschlagen. Nur 27 Sekunden später verkürzt Rebernig in Überzahl, indem er einen Distanzschuss von Katic abfälscht. Die Partie ist wieder offen, die Foxes geraten unter Druck, und im Finish setzt Coach Allard auf den sechsten Feldspieler. Die Taktik geht auf: 77 Sekunden vor der Sirene erzielt Hutchison mit seinem zweiten Treffer des Abends den Ausgleich, erneut nach einem Schuss von der blauen Linie durch MacPherson.

Es geht in die Overtime, und in der 62. Minute entscheidet Scherbak die Partie per Konter mit dem Siegtreffer.

HCB Südtirol Alperia – EC iDM Wärmepumpen VSV 4 – 5 OT [0-1; 3-1; 1-2; 0-1]

Tore: 15:14 Steven Strong (0-1); 23:36 Nick Hutchison (0-2); 32:43 Pascal Brunner (1-2); 36:29 Max Gildon PP2 (2-2); 39:44 Shane Gersich PP1 (3-2); 51:11 Dustin Gazley SH1 (4-2); 51:38 Maximilian Rebernig PP1 (4-3); 58:43 Nick Hutchison (4-4); 61:42 Nikita Scherbak (4-5)

Torschüsse: 46-20

Strafminuten: 2-8

Schiedsrichter: Holzer, Huber / Martin, Rigoni

Zuschauer: 3.912