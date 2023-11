Bitteres Ende für Prinoth und Troebinger

St. Ulrich – Am Ende eines hart umkämpften Halbfinales mussten sich die beiden Heimfavoriten Prinoth und Troebinger nach fast zweistündigem Kampf im Champions Tiebreak mit 10:7 geschlagen geben. Ein gutes Spiel der beiden Grödner, die in den entscheidenden Momenten des Matches mehrere Chancen vergeben haben. Colombo/Malgaroli ziehen damit in ihr erstes ITF- Finale ein, wo sie gegen Zahraj/Lemstra um den Titel kämpfen werden.

Im Einzel kommen die Favoriten Napolitano und Oradini weiter, ebenso wie der Vorjahressieger Sandro Kopp aus Österreich.

Der Halbfinalist ist der Deutsche Adrian Oetzbach – extrovertiertes Talent mit einem Gespür für das Angriffsspiel – der sich auf unseren Plätzen wohl fühlt und als ernsthafter Kandidat für das Finale in Betracht gezogen werden sollte.

Am morgigen Freitag, dem 3.11., finden ab 13 Uhr die Halbfinalspiele im Einzel und das Finale im Doppel auf unseren Plätzen statt.