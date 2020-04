BMW HERO Südtirol Dolomites: Widersehen in 2021 

Bozen – Die diesjährige Auflage des härtesten Mountainbike-Marathons der Welt, die am 20. Juni 2020 rund um das Südtiroler Sellamassiv über die Bühne gehen sollte, wurde abgesagt. Der nächste BMW HERO Südtirol Dolomites, der zugleich auch das Abschlussrennen der HERO World Series 2021 darstellen wird, findet im nächsten Jahr statt.

Das Jahr 2020 wird uns allen stets als das Jahr in Erinnerung bleiben, in dem eine tiefgreifende Tragödie unsere Erde erschüttert hat, mit all den schmerzhaften, aber notwendigen Beschränkungen, welche die Ausdehnung der Pandemie mit sich gebracht hat. Einer der Nebeneffekte dieser Maßnahmen war die komplette Einstellung sämtlicher Sportveranstaltungen, von Profi-Wettkämpfen bis hin zu Amateur-Wettbewerben.

Der BMW HERO Südtirol Dolomites liegt mit seinem Austragungstermin am 20. Juni mitten in der Saison und muss diese „Niederlage“ daher akzeptieren.

Nachdem zunächst noch überlegt worden war, das Rennen auf den Spätsommer zu verschieben und nachdem dazu auch die für das Rennen gemeldeten Radfahrer gehört worden waren, die ihre Meinung auf den Social-Media-Kanälen des Rennens zum Ausdruck gebracht hatten, haben die Organisatoren des Mountainbike-Rennens in den Dolomiten schließlich entschieden, das Rennen abzusagen und den nächsten HERO im Juni 2021 auszutragen.

„Wir veranstalten das härteste Mountainbike-Rennen der Welt in der Marathon-Distanz, und um sich darauf vorzubereiten, brauchen die Teilnehmer eine lange Trainingsphase, die bei einer Verlegung auf den Spätsommer für den Großteil der Fahrer nicht gewährleistet gewesen wäre“, erklärte Gerhard Vanzi, der Ideator des HERO. „Dazu kommt, dass die allgemeine Stimmung nicht locker und entspannt wäre. Wir und die Mountainbiker selbst aber wünschen uns maximale Sicherheitsbedingungen für die Gesundheit aller Beteiligten.“

Die Organisatoren betonen, dass die bereits bezahlen Meldegebühren der Teilnehmer für 2020 „eingefroren“ werden und als Guthaben für die Meldung zur nächsten Auflage des BMW HERO Südtirol Dolomites, der im Juni 2021 ausgetragen wird, verwendet werden können.

„In diesen schmerzerfüllten Tagen gehen unsere Gedanken an alle Ärzte und Pflegekräfte, die in vorderster Front gegen das Virus kämpfen“, so Genni Tschurtschenthaler, Managing Director des HERO. „Dazu gehören auch viele unserer 600 freiwilligen Helfer. Sie sind die wahren Helden in dieser globalen Tragödie.“

Durch die Absage des BMW HERO Südtirol Dolomites sind auch die Voraussetzungen für die Austragung der HERO World Series 2020 nicht mehr gegeben, die aus drei Marathon-Wettkämpfen bestehende Rennserie, deren Auftakt am 7. Februar 2020 in Dubai erfolgte und die mit dem HERO Thai am 10. Oktober 2020 zu Ende hätte gehen sollen.

Angesichts der neuen Lage wird das für den Oktober 2020 geplante Rennen in Thailand nun der Auftakt für die HERO World Series 2021 sein. Die abschließende Siegerehrung der Rennserie wird dann im Rahmen des BMW HERO Südtirol Dolomites im Juni 2021 stattfinden.