BOclassic Südtirol: Bozen darf sich am Silvestertag auf ein Weltklasse-Feld freuen

Von: ka

Bozen – Wie die Tradition verpflichtet, wurden am Montagabend im Vorfeld des BOclassic Südtirol am Sitz des Raiffeisenverbandes die Top-Starterinnen und -Starter des Bozner Silvesterlaufs vorgestellt. Nadia Battocletti & Co. standen den Medienschaffenden geduldig Rede und Antwort, während die Veranstalter das Wettkampf-Programm und die Live-Übertragung durch das italienische Staatsfernsehen RAI bestätigten.

Nadia Battocletti wird am Mittwoch um 13.30 Uhr die große Gejagte sein. Die Titelverteidigerin peilt zum 50-Jahr-Jubiläum des BOclassic Südtirol den dritten Sieg in Folge an und möchte – wenn möglich – auch den Streckenrekord in Angriff nehmen. Der liegt seit 2021 bei 15.22 Minuten und aufgestellt hat ihn die Äthiopierin Dawit Seyaum, die den Bozner Silvesterlauf wie Battocletti zwei Mal hat gewinnen können. „Der Jahresausklang ist zugegebenermaßen ein wenig stressig. Ich bin am Sonntag zur Ehrenbürgerin meiner Heimatgemeinde Cavareno ernannt worden, lege am morgigen Dienstag die letzte Prüfung an der Universität ab und am Mittwoch ist dann der große Showdown beim BOclassic. Dieses Rennen hat meinen Aufstieg vor zwei Jahren eingeläutet und ich komme einfach gerne nach Bozen. Ich hoffe, dass ich den Schwung mit in 2026 nehmen kann“, sagte Battocletti, die im September zwei WM-Medaillen (Silber über 10.000m und Bronze über 5000m) gewonnen hat. Battoclettis persönliche Bestzeit über 5km liegt seit heuer bei 14.23 Minuten.

Ihre größte Widersacherin dürfte am Silvestertag eine junge Athletin aus Äthiopien sein. Ksanet Alem, 21 Jahre alt, hat auf den 5km eine Bestzeit von 15.24 Minuten zu Buche stehen. Die Afrikanerin, die beim Medientermin in Bozen anwesend war, wird zum ersten Mal am Waltherplatz an der Startlinie stehen. Mit ihrer Zeit liegt sie etwas hinter der Britin Cari Hughes, die heuer 15.05 Minuten als neue persönliche Bestmarke erzielt hat.

Das komplette Podium von 2024 ist dabei

Noch umkämpfter dürfte das Elite-Rennen der Männer sein, das wie im Vorjahr vor jenem der Damen über die Bühne gehen wird. Um 12.50 Uhr fällt für die Langstreckenläufer auf den 10 Kilometern der Startschuss. Angeführt wird das Teilnehmerfeld von Vorjahressieger Telahun Haile Bekele, der vor einem Jahr als erster die 28-Minuten-Schallmauer beim BOclassic Südtirol unterbieten konnte (27.59). „Natürlich möchte ich auch heuer gewinnen, mir gefällt der BOclassic sehr. Ich bin gut in Form und in Italien zu laufen ist immer schön“, sagte der 26 Jahre alte Äthiopier. Mit dem „Azzurro“ Yeman Crippa, Charles Rotich aus Kenia und dem Südafrikaner Maxime Chaumeton sind die ersten Vier aus dem Vorjahr mit von der Partie. Garniert wird das Klassefeld vom zweifachen Vize-Weltmeister über 10.000m Yomif Kejelcha aus Äthiopien, der auch Weltrekordhalter im Halbmarathon ist.

„Allein die Präsenz von Nadia Battocletti untermauert, welchen Stellenwert der BOclassic Südtirol hat. Ganz zu schweigen von der starken Besetzung des Männer-Rennens. Die hoffentlich vielen Zuschauer dürfen sich einmal mehr auf einen richtigen Leckerbissen, auf ein tolles Fest im Zeichen des Lauf-Sports freuen“, sagte Athletenmanager Gianni Demadonna im Rahmen der Pressekonferenz, in deren Rahmen auch Alessio Punzi (World Athletics), Paolo Valt (Präsident des Leichtathletikverbandes Südtirol), Christiane Warasin und Andreas Widmann vom Organisationskomitee, der Vizebürgermeister von Bozen Stephan Konder und Gastgeber Herbert von Leon, Obmann des Raiffeisenverbandes Südtirol, zum Publikum sprachen.

Valt hob die Wichtigkeit des BOclassic Südtirol für die Jugend hervor, denn im Vorfeld der Eliterennen wird ab 12.20 Uhr der Nachwuchs im Rahmen des Raiffeisen Jugendcups im Einsatz sein. Warasin bestätigte hingegen das restliche Programm der Veranstaltung, sowie die Live-Übertragung der Elite-Wettkämpfe auf RAI Sport und RAI Südtirol. Eröffnet wird der BOclassic Südtirol mit dem nicht-wettkampfmäßigen Pensplan Centrum Just for Fun (Start um 10.45 Uhr). Im Anschluss folgt der BOclassic Ladurner Volkslauf für alle Hobby-Athletinnen und -Athleten (ab 11.30 Uhr), ehe es über die Jugendrennen hin zum Höhepunkt – die Eliterennen – geht. Die Anmeldungen für alle Rennen laufen auf Hochtouren und die Vorbereitungen sind fast abgeschlossen, wie der Präsident des Läufer Club Bozen Raiffeisen, Andreas Widmann, abschließend bestätigte.

Programm 51. BOclassic Südtirol:

10.45 Uhr: Pensplan Centrum Just-for-fun (1,25 –5 km = 1-4 Runden)

11.30 Uhr: Ladurner Volkslauf (5 km = 4 Runden)

12.20 Uhr: Raiffeisen Jugendcup (1,25 bis 2,5 km = 1 oder 2 Runden)

12.50 Uhr: BOclassic Elite Herren (10 km = 8 Runden)

13.30 Uhr: BOclassic Elite Damen (5 km = 4 Runden)