Boulder-Italiencup in Brixen

Brixen – Am Wochenende hat in der Vertikale in Brixen der Italiencup im Boulder stattgefunden. Mit dabei waren 21 Teilnehmer aus Südtirol, unter ihnen 19 Athletinnen und Athleten des AVS-Landeskaders. Die Siege gingen an Kletterer von Arco Climbing, Evi Niederwolfsgruber vom AVS Bruneck wurde Vierte und war damit die Beste der heimischen Teams.

In der Vertikale in Brixen waren am 11. und 12. März die besten Boulderer Italiens zu Gast. Es fand die zweite Etappe des Boulder-Italiencups statt. Die Siege bei den Damen und den Herren gingen an das Team von Arco Climbing: Francesca Matuella und Pietro Vidi konnten sich über die ersten Plätze freuen.

Gut abgeschnitten hatten auch die Südtiroler Teilnehmenden. Elf der Athletinnen des AVS-Landeskaders qualifizierten sich für das Halbfinale der besten 24, bei den Herren gab es eine Qualifizierung fürs Halbfinale. Dies ist ein überragendes Ergebnis. Insgesamt nahmen 19 Athletinnen und Athleten des AVS-Landeskaders teil.

Die große Überraschung war die 18-jährige Evi Niederwolfsgruber vom AVS Bruneck. Sie qualifizierte sich zum ersten Mal für ein nationales Finale und wurde dann Vierte. Die Brunecknerin klettert schon viele Jahre im vorderen Feld mit, dies war jedoch ihr bisher bestes Ergebnis.

Leonie Hofer vom AVS Passeier wurde Siebte wie bei der ersten Etappe des Boulder-Italiencups. Es fehlte ihr ein Platz für das Finale der besten sechs, aber ihre Konstanz immer ganz vorne mitzuklettern ist bemerkenswert.

Lena Trojer vom AVS Meran wird Achte, ihre Teamkollegin Leni Klotzner Zehnte. Die beiden jungen Frauen sorgten somit für weiter Platzierungen unter den Top zehn.

Bei den Herren qualifizierte sich nur ein Südtiroler fürs Halbfinale. Hannes Grasl vom AVS Passeier schaffte sein bestes Ergebnis im Boulder-Italiencup und landet auf Rang 14. An den beiden Wettkampftagen und besonders am Sonntag beim Halbfinale und beim Finale kamen viele Interessierte in die Vertikale nach Brixen. Das Publikum war begeistert, ebenso zeigten sich die Wettkampfanlage und das Organisationsteam von ihrer besten Seite.

Der nächste Wettbewerb im Boulder-Italiencup findet am 25. und 26. März in Modena statt.

Ergebnisse Damen:

1. Francesca Matuelle, Arco Climbing

2. Federica Papetti, Rock Brescia ASD

3. Irina Daziano, Inout Chiusa di Pesio

4. Evi Niederwolfsgruber, AVS Bruneck

Weitere Platzierungen: 7. Leonie Hofer, AVS Passeier; 8. Lena Trojer, AVS Meran; 10. Leni Klotzner, AVS Meran; 14. Lisa Kirsten, AVS Bozen; 19. Vanessa Kofler, AVS Passeier; 20. Matilda Liu‘ Moar, AVS Brixen

Ergebnisse Herren:

1. Pietro Vidi, Arco Climbing

2. Nicolò Sartirana, Climbers Triuggio

3. Michele Bono, B-Side Torino

Weitere Platzierung: 14. Hannes Grasl, AVS Passeier