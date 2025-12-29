Boxer Joshua bei fatalem Verkehrsunfall leicht verletzt

Von: APA/Reuters/dpa

Der ehemalige Box-Weltmeister Anthony Joshua ist bei einem Autounfall in Nigeria mit zwei Todesopfern leicht verletzt worden. Das bestätigten die lokalen Polizeibehörden am Montag. Der Wagen mit Joshua sei mit einem anderen Fahrzeug kollidiert, in dem es zwei Tote zu beklagen gebe. Der unbestätigten Berichten nach auf dem Rücksitz befindliche Joshua sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Videos im Internet zeigen, wie Joshua mit nacktem Oberkörper und schmerzverzerrtem Gesicht aus einem schwerbeschädigten Auto herausgehoben wird. Der in England geborene Sohn nigerianischer Einwanderer hat demnach hinter dem Fahrersitz auf der Rückbank gesessen. Der Unfall soll sich auf einer Schnellstraße in Makun ereignet haben.

Laut dem Federal Road Safety Corps des nigerianischen Staates waren fünf Männer in den Unfall verwickelt. Gemäß ersten Erkenntnissen sei das Auto, in dem Joshua saß, zu schnell unterwegs gewesen, als es während eines Überholmanövers mit einem geparkten Lastwagen kollidierte.

Promoter wollte vorerst nicht spekulieren

Er sei gerade im Familienurlaub und habe am Morgen von diesem Vorfall erfahren, sagte Joshuas Promoter Eddie Hearn der “Daily Mail”: “Wir versuchen, Anthony zu kontaktieren, und möchten vorerst keine Spekulationen über seinen Zustand anstellen, aber glücklicherweise scheint es ihm nach den Bildern, die ich gesehen habe, gutzugehen.” Man warte auf weitere Informationen und wolle sich dann wieder äußern.

Joshua war 2012 Olympiasieger und anschließend mehrere Jahre Weltmeister im Schwergewicht. 2017 gewann er im Londoner Wembley-Stadion einen spektakulären Titelkampf gegen den Ukrainer Wladimir Klitschko. Erst vor zehn Tagen sorgte er mit seinem Sieg gegen den amerikanischen Internet-Star Jake Paul in Miami für Aufsehen.