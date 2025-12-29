Aktuelle Seite: Home > Sport > Boxer Joshua bei fatalem Verkehrsunfall leicht verletzt
Joshua in tödlichen Autounfall verwickelt

Boxer Joshua bei fatalem Verkehrsunfall leicht verletzt

Montag, 29. Dezember 2025 | 16:34 Uhr
Joshua in tödlichen Autounfall verwickelt
APA/APA/AFP/GIORGIO VIERA
Schriftgröße

Von: APA/Reuters/dpa

Der ehemalige Box-Weltmeister Anthony Joshua ist bei einem Autounfall in Nigeria mit zwei Todesopfern leicht verletzt worden. Das bestätigten die lokalen Polizeibehörden am Montag. Der Wagen mit Joshua sei mit einem anderen Fahrzeug kollidiert, in dem es zwei Tote zu beklagen gebe. Der unbestätigten Berichten nach auf dem Rücksitz befindliche Joshua sei leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden.

Videos im Internet zeigen, wie Joshua mit nacktem Oberkörper und schmerzverzerrtem Gesicht aus einem schwerbeschädigten Auto herausgehoben wird. Der in England geborene Sohn nigerianischer Einwanderer hat demnach hinter dem Fahrersitz auf der Rückbank gesessen. Der Unfall soll sich auf einer Schnellstraße in Makun ereignet haben.

Laut dem Federal Road Safety Corps des nigerianischen Staates waren fünf Männer in den Unfall verwickelt. Gemäß ersten Erkenntnissen sei das Auto, in dem Joshua saß, zu schnell unterwegs gewesen, als es während eines Überholmanövers mit einem geparkten Lastwagen kollidierte.

Promoter wollte vorerst nicht spekulieren

Er sei gerade im Familienurlaub und habe am Morgen von diesem Vorfall erfahren, sagte Joshuas Promoter Eddie Hearn der “Daily Mail”: “Wir versuchen, Anthony zu kontaktieren, und möchten vorerst keine Spekulationen über seinen Zustand anstellen, aber glücklicherweise scheint es ihm nach den Bildern, die ich gesehen habe, gutzugehen.” Man warte auf weitere Informationen und wolle sich dann wieder äußern.

Joshua war 2012 Olympiasieger und anschließend mehrere Jahre Weltmeister im Schwergewicht. 2017 gewann er im Londoner Wembley-Stadion einen spektakulären Titelkampf gegen den Ukrainer Wladimir Klitschko. Erst vor zehn Tagen sorgte er mit seinem Sieg gegen den amerikanischen Internet-Star Jake Paul in Miami für Aufsehen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Kommentare
42
„Sieben Millionen Euro für Hamas-Terroristen”
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Kommentare
38
Silvester: Die schlimmste Nacht des Jahres
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Kommentare
35
Konsequente Kontrollen des Böllerverbots gefordert
Waldbrand in Tirol: Bub verantwortlich, Arbeiten dauern an
Kommentare
27
Waldbrand in Tirol: Bub verantwortlich, Arbeiten dauern an
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Kommentare
24
Grausam: Finnische Rentiere werden Opfer des Ukraine-Kriegs
Anzeigen
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Charity-Song „Lichterketten“ veröffentlicht
Nähe hilft heilen sammelt wieder mit Musik Spenden
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 