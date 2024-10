Bozen am Wochenende gegen Salzburg und die Pioneers

Von: Ivd

Bozen – Mit dem fünften Sieg in Folge, nach einem fantastischen Abend in Klagenfurt, hat der HCB Südtirol Alperia keine Zeit, sich auszuruhen. Die Foxes, die mit 27 Punkten die ICE Hockey League mit fünf Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger Graz anführen, bereiten sich darauf vor, am Wochenende wieder aufs Eis zu gehen: Morgen, Freitag, findet in der Sparkasse Arena das Spitzenspiel gegen Red Bull Salzburg (um 19.45 Uhr) statt; am Sonntag, um 16.00 Uhr, steht das Auswärtsspiel bei den Pioneers Vorarlberg an (live auf TV33).

Zum ersten Mal in dieser Saison wird damit das ewige Duell mit den Red Bulls erneuert. Auch in diesem Jahr können die amtierenden Meister auf einen qualitativ hochwertigen Kader zählen, der es den Jungs von Trainer Oliver David ermöglicht hat, sich für die Playoffs der Champions Hockey League zu qualifizieren. Auch in der Meisterschaft zählen die Red Bulls wieder zu den Titelkandidaten: Nach 10 Spielen haben sie 20 Punkte geholt, das Ergebnis von sechs Siegen (davon einer nach Verlängerung) und vier Niederlagen (davon drei in der Verlängerung). Angeführt wird die Scorerliste von einem bekannten Trio: Troy Bourke hat bereits sieben Tore und sechs Assists erzielt, dicht gefolgt von den Veteranen Peter Schneider (6+5) und Thomas Raffl (fünf und sechs). Im Tor steht die „Mauer“ Atte Tolvanen, der mit einer Fangquote von 93,5 Prozent überzeugt.

Bozen und Salzburg weisen derzeit die besten „Scoring Efficiency“-Prozentsätze der gesamten Liga auf: Die Foxes verwandeln 13,11 Prozent ihrer Schüsse in Tore, die Red Bulls 12,12 Prozent. Die Weiß-Roten haben ihr Powerplay verbessert und drei von sieben Überzahlsituationen gegen den KAC genutzt. Aktuell führt Anthony Salinitri die Torschützenliste an: Der Italo-Kanadier hat bisher sechs Tore und drei Assists erzielt und trifft nun seit drei Spielen in Folge.

Die Tickets sind online unter https://www.midaticket.it/eventi/hockey-club-bolzano/ erhältlich, die Vorverkäufe finden heute, Donnerstag, von 16.00 bis 18.30 Uhr im Büro statt und morgen, Freitag, an den Kassen von 13.00 bis 14.30 Uhr und ab 17.45 Uhr.

Am Sonntag zu Gast beim „Angstgegner“ Vorarlberg

Bereits am Samstag macht sich die Truppe von Glen Hanlon auf den Weg nach Feldkirch, wo sie am Sonntag um 16.00 Uhr auf die Pioneers Vorarlberg trifft. Das Spiel wird live auf TV33 übertragen. Es wird das zweite Saisonduell der beiden Teams sein: Das erste, am 27. September, ging an Bozen, das vor heimischem Publikum in einem ausgeglichenen Spiel mit vier zu zwei gewann. Die Pioneers stehen derzeit mit 7 Punkten aus 10 Spielen auf dem letzten Platz der Tabelle, sind aber ein Team, das man nicht unterschätzen sollte. Besonders in der Vorarlberghalle, wo Bozen in den letzten zwei Jahren (seit dem Einstieg der Pioneers in die ICEHL) nie gewinnen konnte.

Der Kader

Für das kommende Wochenende sind keine Änderungen im Kader vorgesehen. Dustin Gazley (Rückkehr nach der Länderspielpause) und Enrico Miglioranzi fallen weiter aus.