Bozen bricht in Salzburg ein

Salzburg – Red Bull Salzburg hat im direkten Duell um Rang zwei in der ICE-Eishockeyliga einen souveränen Sieg gefeiert. Der Meister fertigte am Sonntag zu Hause HCB Südtirol mit 6:2 ab. Salzburg geht damit punktegleich mit den Boznern als Tabellenzweiter in die Länderspielpause. T

Eine bittere Niederlage für den HCB Südtirol Alperia, der im direkten Duell mit dem EC Red Bull Salzburg mit 6:2 im Volksgarten unterliegt. Ein Abend, an dem vieles schief lief, mit einem Ergebnis, das letztlich härter ausfällt als es das Spielgeschehen widerspiegelt. Die Weiß-Roten vergeben zu viele Chancen, während die Gastgeber vor dem Tor effizienter und gnadenloser sind und mit einem Zwischenergebnis von 6:0 davonziehen. Im dritten Drittel erzielen Finoro und Seed die Ehrentreffer. Der HCB geht damit in die dritte Länderspielpause auf Tabellenplatz drei mit 83 Punkten – Punktegleich mit den Red Bulls, die mit zwei Spielen weniger auf Rang zwei liegen.

Das Spielgeschehen

Coach Hanlon setzt auf dieselbe Aufstellung wie gegen Wien und muss weiterhin auf die verletzten Gazley und Frank verzichten.

Die Hausherren gehen mit ihrem ersten Torschuss in Führung: Nach 58 Sekunden setzt sich Huber im Angriffsdrittel durch, lässt Bourque stehen und trifft genau in den Winkel. Die Foxes müssen sich in Unterzahl verteidigen und können dabei auf einen aufmerksamen Harvey im Tor zählen. Die Partie beginnt intensiv und körperbetont. Murphy versucht es mit einer Einzelaktion, während die Gäste ihre erste Überzahlsituation ungenutzt lassen. Nun erhöht Bozen den Druck: Ein Schuss von Seed verfehlt knapp das Ziel, und Bourque vergibt die Riesenchance zum Ausgleich, als er den Puck frei vor Tolvanen über das Tor setzt. Salzburg zeigt sich dagegen effizienter und erhöht in der 18. Minute im Powerplay glücklich auf 2:0: Bourke trifft den Puck nicht richtig, dieser prallt von Nissners Schläger auf Valentines Schlittschuh und landet schließlich im Tor. Damit endet die beeindruckende Serie des Bozner Penalty Killings nach 27 erfolgreichen Unterzahlsituationen seit dem 26. Dezember. Die Foxes versuchen im anschließenden Powerplay zu antworten, doch bleiben vom Pech verfolgt – DiGiacinto trifft nur die Querlatte.

Nach zwei Großchancen für Salinitri schlägt Salzburg in der 23. Minute erneut zu: Wukovits scheitert zunächst an Harvey, setzt aber nach und schiebt den Puck ins Netz. Keine Minute später, nach nur 42 Sekunden, reagiert Nissner blitzschnell auf einen herumliegenden Puck vor dem Tor und stellt auf 4:0. Während die Red Bulls weiter Druck machen, fehlt den Foxes die Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Christoffer verzieht aus dem Slot, Bradley, Halmo und Bourque vergeben freistehend gegen Tolvanen. Die Hausherren bleiben dagegen eiskalt: In der 30. Minute nutzt Hochkofler eine Verwirrung in der Bozner Defensive und erhöht auf 5:0. Auch McClure scheitert anschließend an einer starken Parade von Tolvanen. In der 35. Minute folgt das 6:0 durch Bourke, der am zweiten Pfosten völlig frei steht und von Wukovits bedient wird. Kurz vor Drittelende erhält Bozen ein langes Powerplay, bleibt aber erneut ohne Torerfolg.

Im dritten Drittel übernimmt Vallini für Harvey im Bozner Tor, und die Foxes versuchen, Tolvanens Shutout zu verhindern. Finoro vergibt zunächst eine Chance aus kurzer Distanz, trifft aber in der 50. Minute im Powerplay mit einem Direktschuss, den der Red-Bulls-Goalie nicht festhalten kann. Drei Minuten später sorgt Seed mit dem schönsten Treffer des Abends für den 6:2-Endstand: Er umkurvt einen Verteidiger auf engstem Raum und schießt aus dem Slot in den Winkel. Diese beiden Tore retten zumindest etwas die Ehre der Foxes, die sich nach der Schlusssirene – trotz einiger Glanzparaden von Vallini in Unterzahl – mit einer schmerzhaften Niederlage abfinden müssen.

EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia 6 – 2 [2-0; 4-0; 0-2]

Tore: 00:58 Mario Huber (1-0); 17:44 Benjamin Nissner PP1 (2-0); 22:29 Ali Wukovits (3-0); 23:11 Benjamin Nissner (4-0); 29:27 Peter Hochkofler (5-0); 34:01 Troy Bouke (6-0); 50:00 Giordano Finoro PP1 (6-1); 52:56 Jason Seed (6-2)

Torschüsse: 41-28

Strafminuten: 14-10

Schiedsrichter: Nikolic K., Zrnic / Bedynek, Zgonc

Zuschauer: 3.057