Bozen findet wieder ein Lächeln

Von: luk

Bozen – Drei Punkte und das wiedergefundene Lächeln für den HCB Südtirol Alperia in Budapest. Die Foxes setzen sich mit 3:1 gegen FTC Telekom durch und drehen den anfänglichen Rückstand des ersten Drittels dank der Tore von Gersich, Misley und McClure. Eine charakterstarke Leistung der Weiß-Roten, die auf die schwache Vorstellung in Wien reagieren, indem sie mit Intensität und Dynamik aufs Eis gehen – und das trotz der Ausfälle von Bradley, Barberio und Samuelsson, zu denen sich auch noch Vallini gesellte, der nach dem ersten Drittel verletzt vom Eis musste. Drei Punkte, die es Frank und seinen Teamkameraden ermöglichen, den fünften Platz zu halten, bis auf einen Punkt an den HC Pustertal näher heranzurücken, das ein Spiel mehr absolviert hat, und generell den Anschluss an die Spitzenplätze zu wahren. Bozen kehrt nach der Länderspielpause wieder ins Geschehen zurück: Am Mittwoch, den 17. Dezember, steht das Heimspiel gegen die Black Wings Linz an (19.45 Uhr).

Der Spielverlauf: Coach Kleinendorst muss auf die angeschlagenen Bradley, Barberio und Samuelsson verzichten. Im Tor beginnt Vallini.

Nachdem die Foxes zu Beginn eine Chance zulassen, übernehmen sie das Spiel und beginnen, Druck auf Nagy auszuüben: Im Powerplay kommt Gersich dem Führungstreffer sehr nahe. Die Weiß-Roten halten den Schwerpunkt hoch, zwingen die Ungarn mehrfach zu Fehlern, finden aber zunächst keinen Weg ins Tor. Auf der Gegenseite zeigt sich Ferencváros eiskalt und schlägt in der zwölften Minute zu: Mihalik hat rechts zu viel Platz und bedient Shaw, der sicher verwandelt. Bozen versucht zu reagieren, muss jedoch den Ausfall von Vallini verkraften: Der Bozner Torhüter bleibt nach einer Parade verletzt am Eis liegen, humpelt in die Kabine und macht Platz für Harvey. Kurz darauf verfehlen die Weiß-Roten nur knapp den Ausgleich – Schneiders Abschluss trifft lediglich den Pfosten.

Das zweite Drittel ist ein Spiel auf ein Tor. Die Foxes wollen Nagys Abwehr überwinden, und die Chancen häufen sich im Minutentakt. Es ist ein anderes Bozen als am Freitagabend: engagierter, dynamischer – und der verdiente Ausgleich fällt in Minute 29. Gazley setzt Digiacinto frei, der Nagy aussteigen lässt und Gersich einen Pass serviert, den dieser nur noch über die Linie drücken muss. Ferencváros reagiert kaum und die Gäste kommen dem Führungstreffer nahe – zuerst mit Mantenuto, dann im Powerplay durch Schneider und Digiacinto. In der 38. Minute ist das hochverdiente 1:2 perfekt: Seed sieht Misley an der blauen Linie, der italo-kanadische Stürmer zieht auf Nagy zu und erzielt die Führung.

Im dritten Drittel ist die Partie festgefahren. Die Ungarn versuchen im Laufe der Minuten, mehr Eis gutzumachen, doch die Foxes halten die neutrale Zone dicht und lassen praktisch nichts zu. Acht Minuten vor Schluss kocht das Spiel wieder hoch: Tammela lenkt einen Schuss von der blauen Linie zum vermeintlichen Ausgleich ab, doch der Treffer wird nach Videobeweis wegen Abseits aberkannt. Von der Schrecksekunde erholt, müssen die Weiß-Roten dennoch erneut zittern, als Shaw allein auf Harvey zuläuft – doch der Bozner Schlussmann bleibt stark. Die Uhr tickt herunter, Ferencváros startet den Angriff, Harvey muss erneut glänzen – und dann fängt Schneider an der eigenen blauen Linie einen Pass ab, leitet sofort den Gegenstoß ein und bedient McClure, dessen Schuss im Winkel einschlägt. 3:1 und der Sieg ist gesichert.

FTC-Telekom – HCB Südtirol Alperia 1 – 3 [1-0; 0-2; 0-1]

Tore: 11:22 Braeden Shaw (1-0); 29:00 Shane Gersich (1-1); 37:05 Bryce Misley (1-2); 58:12 Brad McClure (1-3)

Torschüsse: 23-39

Strafminuten: 6-2

Schiedsrichter: Ofner, Smetana / Muzsik, Vaczi

Zuschauer: 1.402