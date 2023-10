Bozen fordert Salzburg in erster Finalauflage

Bozen – Am Sonntag treffen der EC Red Bull Salzburg und der HCB Südtirol Alperia knapp sechs Monate nach der packende, über sieben Spiele führenden Finalserie 2023 erstmals wieder aufeinander. Mit aufstrebender Form will Bozen für Salzburgs erste Niederlage nach regulärer Spielzeit sorgen.

Parallel wollen die Steinbach Black Wings Linz ihre Point-Streak auch gegen wohl erneut dezimierte spusu Vienna Capitals verlängern, bei Migross Supermercati Asiago Hockey gibt Kapitän Marco Magnabosco nach überstandener Verletzungspause sein Comeback, während der EC-KAC bei den Moser Medical Graz99ers seinen zweiten Auswärtssieg anvisiert. Das Pack-Derby wird ab 17.05 Uhr live auf PULS 24 und www.puls24.at/eishockey (weltweit verfügbar) übertragen. Alle anderen Begegnungen werden auf www.live.ice.hockey (PPV) angeboten.

So, 15.10.2023, 16.30 Uhr: spusu Vienna Capitals – Steinbach Black Wings Linz

Der ICE-Sonntag beginnt mit der Begegnung zwischen den spusu Vienna Capitals und den Steinbach Black Wings Linz. Beide Teams haben eine unterschiedliche Form zur Hand: Die Wiener mussten sich in ihren letzten fünf Spielen jeweils geschlagen geben. Der aufgrund von Verletzungen ausgedünnte Kader holte nur einen Punkt (5:6 SO vs. AVS) – auch gegen die Oberösterreicher fehlen den „Caps“ sieben Spieler. Zusätzlich machte der zweifache Champion am Freitagabend die einvernehmliche Trennung mit dem Defender Oskar Drugge (1G|1A) bekannt. Die Linzer haben, inklusive dem Sieg über Graz am grünen Tisch, in den letzten sieben Spielen immer gepunktet. Am Freitag brachten sie Champion EC Red Bull Salzburg an den Rand einer Niederlage, bis zur 55. Minute führten Graham Knott – der seit Saisonbeginn eine aufrechte Goal-Scoring-Streak hat, mit 3:1.

Wien hat die letzten vier Heimspiele gegen Linz immer gewonnen, kassierte in den letzten zehn Duellen auf heimischem Eis nur eine Niederlage nach regulärer Spielzeit.

Das Spiel wird auch abseits des sportlichen Geschehens ein ganz spezielles. Wien-Kapitän Mario Fischer, der morgen sein 700. Pflichtspiel für die spusu Vienna Capitals absolviert hätte, wäre das Ligaspiel gegen den EC Red Bull Salzburg nicht abgebrochen worden, wird schon vor seinem 699. Einsatz in Gelb-Schwarz für seine Verdienste geehrt. Mit Ales Kranjc begrüßt der Hauptstadtverein morgen einen weiteren speziellen Gast in der STEFFL Arena. Der ehemalige Caps-Verteidiger machte im Frühjahr seine ALS-Erkrankung öffentlich. Zu seinen Gunsten werden 700 speziell designte Pucks zu je €10,- verkauft, der Erlös geht vollständig an Kranjc. Die Steinbach Black Wings tragen ihren Teil zu dieser Aktion beitragen, werden symbolisch 50 solcher Pucks kaufen und die Summe vollständig spenden. Spielbeginn in der STEFFL Arena ist morgen um 16:30 Uhr. Noch mehr Infos zur Spendenkampagne „Help Save Ales“ gibt es hier.

So, 15.10.2023, 17.30 Uhr: Moser Medical Graz99ers – EC-KAC

Das Pack-Derby läuft am Sonntag live auf PULS 24. Die Moser Medical Graz99ers nehmen daheim gegen den EC-KAC einen erneuten Anlauf den ersten Sieg in der laufenden Saison. Aus den bisherigen zehn Spielen – zwei davon wurden gegen die 99ers strafverifiziert – holten die Steirer nur drei Punkte und liegen am Tabellenende. Am Freitag in Bozen traten die 99ers nur mit drei Linien an, gegen Klagenfurt könnten weitere Stützen ins Line-Up zurückkehren. Nach wie vor hadert das Tabellenschlusslicht mit seiner offensiven Produktivität, machten bislang im Schnitt nur 1,6 Tore – nie mehr als drei pro Spiel. Der EC-KAC hat jüngst eine gute Form gezeigt: Die letzten beiden (Heim)spiele wurden gewonnen, auswärts tun sich die „Rotjacken“ schwerer – siegten in der Fremde nur gegen Bozen, verloren zuletzt dreimal am Stück. Gegen Graz hat Klagenfurt die letzten fünf Spiele immer gewonnen.

Bei Klagenfurt fehlen unverändert Sebastian Dahm (angeschlagen), Maximilian Preiml, Raphael Herburger, Fabian Hochegger und Daniel Obersteiner (alle verletzt). Die beiden letztgenannten Eigenbauspieler unternahmen in den vergangenen Tagen bereits wieder erste vorsichtige Schritte am Eis, sind aber noch ein Stück weit von der Rückkehr in das Mannschaftstraining entfernt. Abwehrspieler Paul Postma, aktuell teamintern der zweitbeste Punktesammler des EC-KAC, musste das Training am Samstag auslassen, hinter seiner Mitwirkung im Spiel in Graz am Sonntag steht ein (allerdings nur sehr kleines) Fragenzeichen. Jesper Jensen Aabo kann wegen einer Sperre nicht mitwirken.

So, 15.10.2023, 17.30 Uhr: EC Red Bull Salzburg – HCB Südtirol Alperia

Erstmals in der neuen Spielzeit treffen einander die beiden Finalisten der Vorsaison, nachdem deren Auftakt in die neue Saison unterschiedlicher nicht hätte verlaufen können: Salzburg liegt auf Rang zwei, hat bislang noch in jeder seiner neun Ligaspiele gepunktet. Am Freitag in Linz machten die „Red Bulls“ in den letzten fünf Minuten einen Zwei-Tore-Rückstand wett, setzten sich dann nach Shootout mit 4:3 durch. Der Champion drehte damit zum zweiten Mal einen 1:3-Nachteil.

Bozen ist Zehnter, klettert die Tabelle aber langsam nach oben. Der 3:1-Erfolg am Freitag über Graz war speziell in den zweiten 30 Minuten verdient, vor allem Brad McClure zeigte wieder auf. Im Vorjahr erzielte der Import 24 Tore, gegen Graz konnte er erstmals in dieser Kampagne anschreiben.

So, 15.10.2023, 17.30 Uhr: Migross Supermercati Asiago Hockey – HK SZ Olimpija

Eine Woche liegt hinter dem letzten Spiel von Migross Supermercati Asiago Hockey. Vergangenen Sonntag mussten sich die Italiener in Klagenfurt mit 3:4 geschlagen geben. Damit war deren kurze Siegesserie (zwei Erfolge) wieder beendet. Herausforderer HK SZ Olimpija war indes deutlich mehr gefordert: Am Mittwoch spielten die Slowenen gegen Linz (0:2), am Freitag gegen Villach (2:5). Aktuell sind die „Drachen“ seit vier Spielen sieglos und in der Tabelle auf den neunten Platz abgerutscht. Sie bekunden vor allem defensive Probleme: In den ersten sieben Pflichtspielen bekamen sie 2,14 Gegentore im Schnitt, in den jüngsten vier Partien waren es deren 4,25.

Die „Stellati“ wartet mit Neuerungen im Line-Up auf: In der Verteidigung ersetzt Philip Beaulieu den verletzten Warner, zudem kehrt Kapitän Magnabosco zurück.