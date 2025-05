Bozen: Italienmeisterschaft im elektronischen Dartsport mit starker Beteiligung

Von: luk

Bozen – Vom 23. bis 25. Mai 2025 war Bozen zum 19. Mal Gastgeber der Italienmeisterschaft im Mannschaftsbewerb des elektronischen Dartsports. Rund 3.000 qualifizierte Athletinnen und Athleten aus 345 Teams, hervorgegangen aus einem landesweiten Teilnehmerfeld von etwa 6.000 Spielerinnen und Spielern, traten in der Messe Bozen gegeneinander an.

Der vom Nationalen Olympischen Komitee Italiens (CONI) anerkannte Dartsport wird von der nationalen Föderation FIGeST organisiert, das Turnier selbst wurde von der in Bozen gegründeten ASD F.I.Dart ausgerichtet.

Teilnehmende Mannschaften kamen aus 15 Regionen Italiens. Besonders stark vertreten waren die Lombardei (162 Teams), Venetien (144) und Trentino-Südtirol (116). Gespielt wurde in den Kategorien Serie A (501 Double Out), Serie B (501 Master Out), Serie C (501 Single Out) und Mixed (301 Single Out).

Ergebnisse:

Serie A: Sieger wurde Pro Dart Verona, gefolgt von Master Of Puppets (Trentino). Bestes Südtiroler Team: Dc White Sharks – Passeier (Platz 17).

Serie B: Den Titel holte Black Mamba (Vicenza). Dc Schuffa Welschnofen belegte als bestes Team aus Südtirol Platz neun.

Serie C: The Dark Smurfs (Teramo) siegten, Dc Lanthaler Meran erreichte Platz fünf.

Mixed-Kategorie: Der Sieg ging an Open 91 (Ascoli Piceno).

Die Veranstaltung unterstrich die wachsende Popularität des Dartsports in Italien und festigte Bozens Rolle als bedeutenden Austragungsort im nationalen Sportkalender.