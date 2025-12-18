Bozen verstärkt sich mit Torhüter Christopher Gibson

Von: mk

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia teilt offiziell mit, dass eine Einigung über die Verpflichtung des finnischen Torhüters Christopher Gibson erzielt wurde. Er wird Gianluca Vallini für die Dauer dessen Verletzung ersetzen. Der 32-jährige Gibson, ein äußerst erfahrener und zuverlässiger Goalie mit 16 NHL- und 254 AHL-Einsätzen, hat einen Vertrag bis Anfang Februar unterschrieben.

Die Karriere

Christopher Gibson wurde in Karkkila (Finnland) geboren. Sein Vater Peter – Künstler und Kickboxer aus dem Karibikstaat Saint Lucia – und seine finnische Mutter Ulla Nurse zogen mit ihm nach Espoo, wo er aufwuchs. Im Alter von 15 Jahren wechselte Gibson nach Saskatchewan und besuchte dort das Notre Dame College. 2011 wurde er von den Los Angeles Kings in der zweiten Runde an insgesamt 42. Stelle gedraftet. Später wechselte er in die Organisation der Toronto Maple Leafs und gab 2013 sein AHL-Debüt beim Farmteam Toronto Marlies. In der darauffolgenden Saison etablierte er sich dort als Stammspieler und überzeugte mit einer Fangquote von 92,1 Prozent in 45 Regular-Season-Spielen. 2015 war Gibson Teil eines Trades zu den New York Islanders, bei denen er auch sein NHL-Debüt feierte: Nach einem ersten Einsatz als Backup gelangen ihm am 6. April 2016 in seinem ersten Start 29 Paraden und ein Sieg, der den Islanders die Playoff-Teilnahme sicherte. In fünf Jahren absolvierte er 14 NHL-Spiele für New York und war parallel Stammtorhüter der Bridgeport Sound Tigers in der AHL.

Ein weiteres denkwürdiges Datum ist der 11. März 2018: Mit 50 Paraden gegen die Calgary Flames wurde Gibson der erste Rookie-Torhüter seit Billy Smith im Jahr 1972, dem dieses Kunststück in einem einzelnen NHL-Spiel gelang. Nach dem Ablauf seines Vertrags wurde Gibson 2020 Free Agent und gehörte in den folgenden Jahren zu den Organisationen der Tampa Bay Lightning, Florida Panthers und Seattle Kraken. Er kam dabei noch zweimal in der NHL zum Einsatz – in jener Saison, in der Tampa Bay den Stanley Cup gewann – und spielte in der AHL für die Syracuse Crunch, Charlotte Checkers und Coachella Valley Firebirds. Nach Abschluss seiner nordamerikanischen Laufbahn mit einer Fangquote von 91,0 Prozent in der AHL und 90,1 Prozent in der NHL kehrte er 2023 nach Finnland zurück und lief für Lukko in der Liiga auf. In der vergangenen Saison spielte er zunächst in der Slowakei beim HC Nové Zámky und anschließend in Kassel in der DEL2.

„Ich bin überglücklich, Teil dieser Mannschaft zu werden“, erklärt Gibson. „Man hat mir sowohl über den Verein als auch über die Stadt nur Positives erzählt, daher war es für mich eine einfache Entscheidung, als der Anruf kam. Ich freue mich darauf, in den nächsten Tagen alle kennenzulernen und mit meinen neuen Teamkollegen aufs Eis zu gehen.“

Weitere Informationen über Christopher Gibson: https://www.eliteprospects.com/player/40999/christopher-gibson