Braden Christoffer geht für Bozen auf Torjagd

Von: mk

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia gibt offiziell bekannt, dass er sich für die Saison 2024/25 mit dem kanadischen Stürmer Braden Christoffer auf eine Verpflichtung geeinigt hat. Der Spieler aus Sherwood Park (Alberta), der heute 30 Jahre alt wird, kommt aus drei Saisons in Finnland beim JYP und trug in der Saison 2020/21 das Trikot von Innsbruck, wo er 19 Tore und 32 Assists erzielte und damit der zweitbeste Scorer der Mannschaft war.

Christoffer (178 cm x 85 Kg) ist ein Center mit großartigen Fähigkeiten, der für gegnerische Abwehrreihen sowohl bei Torabschlüssen als auch bei Assists gefährlich ist. Seit mittlerweile fünf Jahren in Europa, hat er hier das perfekte Eishockey für seine Eigenschaften gefunden.

Mit dieser letzten Ankunft ist die Kaderplanung somit beendet. Für das Trainingslager in Corvara werden unter der Leitung von Coach Glen Hanlon und Associated Coach Fabio Armani somit zwei Torhüter, sieben Verteidiger und vierzehn Stürmer anwesend sein. Hinzu kommen drei junge Spieler: die Stürmer Daniel Gellon (2001, HC Merano) und Moritz Kaufmann (2002, Unterland Cavaliers) sowie der Verteidiger Matteo Liprandi (2004, Unterland Cavaliers).

Die Karriere von Braden Christoffer

Drei Saisons mit hervorragenden Zahlen als Junior in der WHL bei den Regina Pats brachten ihm 2015 seinen ersten Profivertrag in der AHL ein. Vier Saisons spielte er für die Bakersfield Condors, absolvierte 193 Spiele und erzielte 38 Punkte. Er bestritt auch 24 Spiele in der ECHL (Norfolk Admirals, 13 Tore und 5 Assists). 2019 wechselte er über den Atlantik nach Norwegen, wo er bei Stjernen Hockey all seine Qualitäten zeigte, mit 25 Toren und 23 Assists in 44 Spielen. Im darauffolgenden Jahr folgte seine erste Erfahrung in der ICEHL mit Innsbruck, wo er mit 51 Punkten zu den produktivsten Torschützen der Liga gehörte. Seine Leistungen ermöglichten ihm einen Vertrag in der finnischen Liiga, wo er in drei Jahren bei JYP 82 Punkte in 154 Spielen sammelte (30 Tore, 52 Assists).

„Ich habe Bozen gewählt, weil es eine siegreiche Tradition und eine Hockeykultur hat. Ich möchte ein Teil dieses Puzzles sein: ich habe schöne Erinnerungen an die Liga, aber ich habe während der Covid-Zeit in der ICEHL gespielt und glaube, dass sich die Liga in diesen Jahren etwas verändert hat. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen und vor den weißroten Fans aufs Eis zu gehen. In Finnland zu spielen, war für mich eine große persönliche Entwicklung, aber jetzt möchte ich gewinnen: Ich weiß, dass das Team denselben Plan hat, und wir werden alles tun, um dieses Ziel zu erreichen“, so Braden Christoffer.

Weitere Informationen über Braden Christoffer: https://www.eliteprospects.com/player/88696/braden-christoffer