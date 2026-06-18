Aktuelle Seite: Home > Sport > Brasiliens Neymar fällt auch gegen Haiti aus
Muss weiter zuschauen: Neymar

Brasiliens Neymar fällt auch gegen Haiti aus

Donnerstag, 18. Juni 2026 | 19:03 Uhr
Muss weiter zuschauen: Neymar
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/DAN MULLAN
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Der angeschlagene Superstar Neymar wird der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft auch in ihrem zweiten Gruppenspiel bei der WM nicht zur Verfügung stehen. Statt mit dem Team zur Partie gegen Haiti nach Philadelphia (Samstag, 2.30 Uhr) zu reisen, werde der 34-Jährige weiter im Trainingscamp in New Jersey an seinem Comeback arbeiten, teilte der Verband mit. Neymar hat wegen einer Wadenverletzung schon seit gut einem Monat kein Pflichtspiel mehr bestritten.

Diese Woche konnte er immerhin wieder auf dem Rasen trainieren – phasenweise mit Ball, kurzzeitig sogar im Kreise seiner Teamkollegen. Der Nationalheld befindet sich laut Verbandsangaben in der “letzten Phase seiner Genesung”. Beim ersten WM-Spiel gegen Marokko (1:1) hatte Neymar an der Seitenlinie mitgefiebert.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Bruneck führt flächendeckend Tempo 30 ein
Kommentare
99
Bruneck führt flächendeckend Tempo 30 ein
Club Max: Endgültige Schließung steht im Raum
Kommentare
69
Club Max: Endgültige Schließung steht im Raum
Bewaffneter Raubüberfall in Meraner Bar
Kommentare
28
Bewaffneter Raubüberfall in Meraner Bar
Mehr Kontrollen gegen Falschparker: Scooterfahrer in Bozen verärgert
Kommentare
24
Mehr Kontrollen gegen Falschparker: Scooterfahrer in Bozen verärgert
Unfall auf Brennerautobahn: Matteo Buoniconti [27] aus Leifers kommt ums Leben
Kommentare
23
Unfall auf Brennerautobahn: Matteo Buoniconti [27] aus Leifers kommt ums Leben
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 