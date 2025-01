Brignone führt im Riesentorlauf am Kronplatz

Brignone fährt auch am Kronplatz in Topform

Von: apa

Federica Brignone steht in Südtirol erneut vor großen Punkten für den Ski-Gesamtweltcup. Die Italienerin führt am Dienstag im Riesentorlauf am Kronplatz nach dem ersten Durchgang vor der Schweizer Vorjahressiegerin Lara Gut-Behrami (+0,19 Sek.) und der Schwedin Sara Hector (+0,27). Österreichs Nummer eins, Julia Scheib, stürzte mit Zwischenbestzeit. Die Steirerin löste die letzte Zeit mit 44/100 Vorsprung auf Brignone aus und blieb kurz darauf mit dem Arm an einem Tor hängen.

“Der Ärger ist riesig, weil ich gemerkt habe, was möglich gewesen wäre. Ich bin von Start weg gut auf Zug gekommen, hatte ein gutes Tempo, habe attackiert – es ist sehr bitter”, sagte Scheib im ORF. Beste ÖSV-Läuferin ist Stephanie Brunner als 13. (+1,33) nach 45 Starterinnen. Ricarda Haaser und Franziska Gritsch haben mehr als zwei Sekunden Rückstand, die erkrankte Katharina Liensberger musste das Rennen auslassen.

Die 34-jährige Brignone hat nach zwei Siegen und zwei dritten Plätzen im Jänner die Gesamtweltcup-Führung (639 Punkte) vor Technik-Spezialistin Camille Rast (SUI/533) inne. Titelverteidigerin Gut-Behrami liegt in Abwesenheit der verletzten Mikaela Shiffrin auf Platz vier (504).