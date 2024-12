Broncos gewinnen Derby gegen Meran

Von: ka

Bozen/Sterzing/Neumarkt – Vor mehr als 2.500 Fans verteidigte der EK Zeller Eisbären die Tabellenführung in der Alps Hockey League durch einen 5:3-Heimsieg über die Rittner Buam SkyAlps. Während HDD SIJ Acroni Jesenice den fünften Erfolg in Serie feierte, beendeten die Wipptal Broncos Weihenstephan die Siegesserie von Meran. Zudem gewannen die Unterland Cavaliers in Celje.

Tabellenführer Zell am See und der amtierende Meister Ritten lieferten sich vor 2.500 Zuschauern eine hochklassige und spannende Partie. Hubert Berger sorgte für den einzigen Treffer im ersten Drittel, Ritten gelang nach Wiederbeginn der Ausgleich. Ein McLeod-Doppelpack sorgte kurzfristig für klarere Verhältnisse, die Südtiroler schlugen aber zurück – Fink (39.) und Szypula (41.) sorgten für den erneuten Ausgleich. Sieben Minuten vor dem Ende brachte Max Wilfan die Zeller wieder in Führung, ein Jennes-Tor sorgte für den 5:3-Endstand. Damit haben die Pinzgauer weiter drei Punkte Vorsprung auf Jesenice.

Denn HDD SIJ Acroni Jesenice feierte den fünften Sieg in Folge, die Slowenen gewannen gegen Kitzbühel mit 7:3. Die Gäste gingen durch einen Doppelpack von Chris Schutz in Führung, zwei Sillanpää-Tore sorgte aber dafür, dass es in der 22. Minute 2:2 stand. Zwar legte Kitzbühel noch einmal vor, doch Jesenice drehte die Partie durch zwei späte Treffer im Mittelabschnitt – 4:3. Im dritten Drittel legte Tadej Cimzar in Überzahl nach, zwei weitere Tore sorgten für den Endstand.

Mit einem 4:2-Sieg in Celje verbesserten sich die Unterland Cavaliers auf Rang sieben. In einer Partie mit einigen Strafen auf beiden Seiten gingen die Südtiroler im zweiten Drittel in Führung. Den Gastgebern gelang zwar der Ausgleich, dann traf Unterland jedoch binnen 19 Sekunden zweimal in Unterzahl (Alex Egger und Michael Sullmann). Die Slowenen kamen noch einmal heran, ein Empty Netter von Kristians Samitis sorgte für den Endstand.

Die Wipptal Broncos legten im ersten Drittel den Grundstein für den Heimsieg gegen Meran. Nicholas Campoli und Paul Eisendle trafen binnen 19 Sekunden. Im Mittelabschnitt erhöhte Adam Capannelli sogar auf 3:0, Meran gelang nur mehr der Ehrentreffer. Während die vier Spiele andauernde Siegesserie von Meran zu Ende ging, verbesserten sich die Broncos auf Rang neun.

Alps Hockey League, 26.12.2024:

SIJ Acroni Jesenice – Adler Stadtwerke Kitzbühel 7:3 (1:2,3:1,3:0)

Referees: KAINBERGER, LEHNER, Markizeti, Matthey.

Goals 0:1 KEC Schutz C. (03:26 / Fröwis J. ,Ketonen N. / EQ), 0:2 KEC Schutz C. (08:36 / Ketonen N. ,Podlipnik M. / EQ), 1:2 JES Sillanpaa S. (10:35 / Brus N. ,Valtola O. / 5:3 PP), 2:2 JES Sillanpaa S. (21:05 / Sojer T. ,Slivnik L. / EQ), 2:3 KEC Fröwis J. (24:20 / Ketonen N. ,Schutz C. / EQ), 3:3 JES Jenko J. (37:58 / Valtola O. ,Sturm J. / EQ), 4:3 JES Lesnicar T. (39:06 / Sillanpaa S. / EQ), 5:3 JES Cimzar T. (51:10 / Slivnik L. ,Koblar G. / PP), 6:3 JES Slivnik L. (58:23 / Urukalo Z. ,Selan M. / EQ), 7:3 JES Valtola O. (59:36 / Jenko J. / EQ)

HK RST Pellet Celje – Hockey Unterland Cavaliers 2:4 (0:0,1:3,1:1)

Referees: LESNIAK, UNTERWEGER, Jeram, Telesklav.

Goals 0:1 CAV Murnieks D. (22:38 / Sullmann Pilser A M. ,Samitis K. / EQ), 1:1 HKC Sodja Zalokar G. (25:32 / Sojer M. ,Tsarkovskyi D. / EQ), 1:2 CAV Egger A. (28:43 / Curti A. ,Liprandi M. / SH), 1:3 CAV Sullmann Pilser A M. (29:02 / Egger A. / SH), 2:3 HKC Sojer M. (42:41 / Bukovec M. ,Logar M. / PP), 2:4 CAV Samitis K. (59:26 / Murnieks D. / EQ)

EK Die Zeller Eisbären – Rittner Buam SkyAlps 5:3 (1:0,2:2,2:1)

Referees: SNOJ, WENUSCH, Preiser, Rinker.

Goals 1:0 EKZ Berger H. (13:16 / Putnik P. ,Rappold K. / EQ), 1:1 RIT Kostner S. (21:37 / Insam M. ,Hjorth E. / PP), 2:1 EKZ McLeod M. (32:07 / unassisted / EQ), 3:1 EKZ McLeod M. (35:08 / unassisted / EQ), 3:2 RIT Fink K. (38:47 / Cuglietta D. / EQ), 3:3 RIT Szypula E. (40:43 / Fink K. / EQ), 4:3 EKZ Wilfan M. (53:03 / Johansson R. ,Rappold K. / EQ), 5:3 EKZ Jennes C. (54:17 / McLeod M. ,Huard N. / EQ)

Wipptal Broncos Weihenstephan – HC Meran/o Pircher 3:1 (2:0,1:0,0:1)

Referees: EGGER, GIACOMOZZI, Abeltino, Grisenti.

Goals 1:0 WSV Campoli N. (15:02 / Capannelli A. ,Galimberti T. / EQ), 2:0 WSV Eisendle P. (15:21 / Livingston J. ,Soraruf D. / EQ), 3:0 WSV Capannelli A. (22:47 / Cianfrone B. ,Sanvido C. / PP), 3:1 HCM Nakajima T. (49:58 / Pietroniro M. ,Madsen P. / PP)