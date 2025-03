Von: apa

Der Salzburger Jan Hörl ist am Sonntag in Trondheim mit Bronze von der Normalschanze zu seiner ersten WM-Medaille gesprungen. Ex-Weltmeister Stefan Kraft kam auf Rang sechs. Weltcupspitzenreiter Daniel Tschofenig wurde schwer gebeutelt nur 21., Maximilian Ortner 23. Gold ging an den Norweger Marius Lindvik, der 2,3 Punkte vor Andreas Wellinger aus Deutschland und 6,9 vor Hörl siegte.