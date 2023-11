Bronze in der Mixed-Staffel für Wierer und Co

Östersund – Das italienische Mixed-Nationalteam um Dorothea Wierer und Lisa Vittozzi hat am Samstagnachmittag zum Auftakt der Biathlon-Saison in Östersund den dritten Platz geholt. Den Sieg holten sich die Franzosen, die auch im letzten Jahr zwei Mixed-Staffeln gewonnen haben, berichtet SportNews.bz. Der zweite Platz ging an Norwegen, dem amtierenden Weltmeister.

Dorothea Wierer übernahm als dritte Läuferin auf Platz drei liegend von den Männern Didier Bionaz und Tommaso Giacomel. Trotz einer einwandfreien Schuss-Leistung musste die Südtirolerin vor allem in der Loipe im Vergleich mit der überragenden Justine Braisaz-Bouchet (Frankreich) und Marketa Davidova (Tschechien) abreißen lassen. Dennoch übergab die 33-Jährige in aussichtsreicher Position auf Platz fünf an die Schlussläuferin Lisa Vittozzi.

Diese lief in der schwedischen Kälte völlig entfesselt über die Loipe und gab sich auch am Schießstand keine Blöße. Dabei überholte sie die Tschechin Jessica Jislova und Vanessa Voigt aus Deutschland.