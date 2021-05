Brüder Weger wollen in Ivrea um die Medaillen mitpaddeln

Ivrea – Das erste Kanuslalom-Großereignis in der durch die Corona-Pandemie geplagten Saison 2021 für die erfolgreichen Kanu-Brüder Matthias (25) und Jakob Weger (22) aus Schenna ist die EM der allgemeinen Klasse in Ivrea (Piemont), die morgen beginnt. Von Donnerstag bis Sonntag wird im Kanal Naviglio in Mitten von Ivrea durch die Slalom-Tore gepaddelt. Matthias Weger geht zum fünften Mal bei der Kanuslalom-EM an den Start, Jakob hingegen zum dritten Mal.

Mit unterschiedlichen Zielen nehmen die Brüder Weger an der Kanuslalom-EM in Ivrea teil. Jakob startet im italienischen Nationalteam nur im Kanuslalom. Matthias ist hingegen im österreichischen Nationalteam im Kanuslalom und im Extrem Slalom im Einsatz. Jakob will im Kajak-Einer den Finallauf mit den 15 besten Kajak-Paddlern erreichen und dort ein gutes Rennen machen. Bereits 2018 beim Gewinn des U23-WM-Titels hat Jakob Weger bewiesen, dass ihm der Kanal in Ivrea liegt. Mit Giovanni De Gennaro und Christian De Dionigi peilt Jakob Weger im K1-Teamlauf eine Medaille an. „Wir sind alle drei gut vorbereitet und im Training sehr zufrieden mit der Mannschaftsperformance“, sagt Jakob Weger.

Sein Bruder Matthias Weger konzentriert sich mehr auf den Extrem Slalom, jene Kanu-Disziplin, die 2024 in Paris erstmals olympisch sein wird. Er spekuliert in dieser Kanu-Disziplin bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris mit dabei zu sein. Im Kanuslalom will Matthias die Quali überstehen und ins Halbfinale kommen. „Wenn alles super läuft, könnte ich es sogar bis in den Finallauf schaffen. Das Gleiche gilt für den Extrem Slalom, wo mit einem wenig Glück sogar eine Medaille drinnen ist“, glaubt Matthias Weger. Die Quali im Kajak-Einer der Männer wird morgen ausgetragen. Den K1-Teamlauf gibt es am Freitag Nachmittag. Am Samstag gehen der Halbfinal- und Finallauf im Kajak-Einer der Männer und die Quali im Extrem Slalom in Szene. Die Medaillen im Extrem Slalom Cross werden zum EM-Abschluss am Sonntag vergeben.

Nachstehend das EM-Programm der Brüder Weger:

Donnerstag, 6. Mai

14.54 Uhr: 1. Quali-Lauf im K1 Männer

16.52 Uhr: 2. Quali-Lauf im K1 Männer

Freitag, 7. Mai

13.48 Uhr: Teamlauf im K1 Männer

Samstag, 8. Mai

11.15 Uhr: Halbfinale K1 Männer

14.41 Uhr: Finale im K1 Männer

17.30 Uhr: Quali im Extrem Slalom Männer

Sonntag, 9. Mai

15.52 Uhr: Finalläufe im Extrem Slalom Boater Cross Männer

Die Live-Ergebnisse gibt es unter: https://siwidata.com/canoelive/#/live/icf/1843