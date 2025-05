Brunson wirft New York Knicks ins NBA-Viertelfinale

Brunson in Topform für New York

Von: APA/dpa

Auch dank eines überragenden Jalen Brunson haben die New York Knicks am Donnerstag das Viertelfinale der NBA-Play-offs erreicht. In seine insgesamt 40 Punkte verpackte der 28-Jährige bei den Detroit Pistons fünf Sekunden vor Schluss auch den entscheidenden Dreier zum 116:113-Erfolg, der den Knicks in der “best of seven”-Serie den 4:2-Sieg brachte. Gegner im Semifinale der Eastern Conference ist nun Titelverteidiger Boston.

Im Westen erzwangen die Los Angeles Clippers mit einem 111:105-Heimsieg über die Denver Nuggets ein entscheidendes siebentes Spiel. James Harden schrieb dabei 28 Punkte, 8 Assists und 6 Rebounds an.

NBA-Ergebnisse vom Donnerstag – Play-off, 1. Runde (“best of seven”): Western Conference: Los Angeles Clippers – Denver Nuggets 111:105, Stand in der Serie 3:3; Eastern Conference: Detroit Pistons – New York Knicks 113:116, Endstand 2:4