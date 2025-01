Buam schlagen auch die Meraner

3:2-Auswärtssieg der Rittner Buam SkyAlps in der Passerstadt

Von: ka

Meran – Für die Rittner Buam SkyAlps hat 2025 mit einem Auswärtssieg begonnen. Vor fast 1500 Zuschauern in der MeranArena setzte sich das Team von Jamie Russel gegen die Adler aus der Kurstadt nach einem ausgeglichenen Match 3:2 durch.

Pünktlich zum ersten Spiel im neuen Jahr kehrte bei den Rittner Buam Colin Furlong in den Kasten zurück. Doch nach nur 91 Sekunden musste der Stammgoalie zum ersten Mal hinter sich greifen, als ihm Pascal Brunner mit einem Backhandschuss aus kürzester Distanz das Nachsehen gab. Die Reaktion der Blau-Roten ließ aber nicht lange auf sich warten. Wieder nur 71 Sekunden später netzte Szypula zum 1:1 ein, der von Cuglietta im Slot bedient wurde und ebenfalls mit der Rückhand erfolgreich war. In der Folge hatten beide Teams einige Hochkaräter. Ritten hatte Mitte des ersten Spielabschnitts seine beste Phase, die Adler aus Meran waren in den Schlussminuten dem zweiten Treffer näher.

Auch im Mitteldrittel gaben die beiden Kontrahenten Vollgas und drückten auf den Führungstreffer, der in der 26. Minute den Hausherren gelang. Meran spielte zu diesem Zeitpunkt mit einem Mann mehr – Marzolini schmorte in der Kühlbox – und traf mit Fuchs zum 2:1. Mitte des zweiten Spielabschnitts musste Robert Öhler verletzt vom Eis. Ritten hatte danach durch Spinell (32.) und Szypula (39.), die jeweils allein vor Rigoni auftauchten, die Chance auf den Ausgleich. Die beiden Angreifer brachten den Puck aber genauso wenig im Meraner Gehäuse unter, wie ein Stürmer Merans (33.), der die Scheibe aus kürzester Distanz über die Latte schaufelte. Mit dem knappen Rückstand für die Rittner Buam Skyalps ging es zum zweiten Pausentee.

Im Schlussdrittel spielte zunächst Meran mit einem Mann mehr, dann hatte auch Ritten eine Überzahlsituation. Und die Blau-Roten nutzten ihr zweites Powerplay des Abends mit Szypula, der haargenau ins lange Eck traf und sich über seinen 14. Saisontreffer freuen durfte (43.46). Damit war die Pattsituation neuerlich hergestellt – die Partie wurde von beiden Seiten jedoch mit offenem Visier fortgesetzt. Dreieinhalb Minuten vor dem Ende hatte Cuglietta den Siegtreffer auf dem Stock, doch Rigoni wuchs über sich hinaus. Der Siegtreffer sollte aber doch noch fallen, als Kevin Fink von Spinell perfekt freigespielt wurde und 72 Sekunden vor der Sirene auf 3:2 aus Sicht der Gäste stellte. Meran nahm zwar noch seinen Goalie für einen sechsten Feldspieler vom Eis – am Ergebnis änderte sich aber nichts mehr.

Die Alps Hockey League geht für die Rittner Buam SkyAlps am Sonntag mit einem weiteren Auswärtsspiel bei den Broncos aus Sterzing weiter. Anpfiff ist um 18.00 Uhr.

HC Meran Pircher – Rittner Buam SkyAlps 2:3 (1:1, 1:0, 0:2)

Tore: 1:0 Brunner (1.31), 1:1 Szypula (2.42), 2:1 Fuchs (25.50/PP), 2:2 Szypula (43.36/PP), 2:3 Fink (58.48)