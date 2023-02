Buam schließen die Master Round auf Platz drei ab

Salzburg – Platz eins war in Reichweite, doch die Rittner Buam SkyAlps haben es nicht geschafft. Mit einer abermals arg dezimierten Mannschaft mussten sich die Blau-Roten auswärts bei den Red Bull Hockey Juniors aus Salzburg mit 2:6 geschlagen geben. Weil Cortina im Unterland verloren hat, ist den Buam dennoch der dritte Platz geblieben.

Mit nur 13 Feldspielern nahmen die Rittner Buam SkyAlps die Auswärtsreise nach Salzburg in Angriff. Die Gastgeber gaben von Anfang an Vollgas und hatten so mehr vom ersten Drittel. Dabei hatten beide Mannschaften in der Anfangsphase je ein Powerplay nach Strafen gegen Lang (Rittner Buam) und Hörl (Hockey Juniors), doch beide Male verstrichen die zwei Minuten ohne große Torchancen. Die beste Möglichkeit hatte Salzburgs Krening in der 13. Minute, als er alleinstehend vor Hawkey vergab. Nach einem weiteren Powerplay für Salzburg, in dem die Rittner Penaltykiller aber wieder ganze Arbeit leisteten, waren die ersten 20 Spielminuten auch schon torlos abgelaufen.

Nach dem selben Muster ging es Anfang des zweiten Drittels weiter, doch plötzlich profitierten die Salzburger von einer Schwächephase der Rittner Buam SkyAlps. Zuerst war Cernik per Abpraller im Slot zur Stelle (26.00), dann gab auch noch Krening Hawkey mit einem Rückhand-Schuss das Nachsehen, nachdem Hofer den Puck im eigenen Drittel verloren hatte (28.29). Auf das 0:2 reagierten die Buam zuerst geschockt, fingen sich aber schnell wieder und das Mitteldrittel glitt ausgeglichen, aber ohne große Torchancen seinem Ende entgegen.

Die Kräfte gingen den Rittner Buam SkyAlps im Schlussdrittel aufgrund der kurzen Bank zusehends aus und die Hockey Juniors avancierten zu den Nutznießern. Zuerst erzielte Assavolyuk mit einem haltbaren Schuss von links das 3:0 nach (44.21), dann erhöhte Bader nach einem Puckverlust von Mäkelä alleinstehend vor Hawkey das 4:0 nach (50.57). Zunächst verkürzte Robert Öhler zwar auf 1:4 (53.26) und sorgte für einen kleinen Hoffnungsschimmer, doch die Salzburger Abwehr hielt allen Angriffen stand. Die Schlussphase war noch von drei Toren geprägt. Zuerst traf Assavolyuk für die Jungbullen (57.55), eine Minute später verkürzte Jakob Prast (58.55) und zu guter Letzt markierte Bader den 2:6-Endstand (59.46).

Während die Red Bull Hockey Juniors die Master Round der Alps Hockey League auf dem ersten Platz beenden, müssen sich die Rittner Buam SkyAlps mit dem dritten Platz zufriedengeben. S.G. Cortina Hafro hat gegen die Hockey Unterland Cavaliers nämlich in der Overtime mit 1:2 verloren. Auf Platz zwei reiht sich HDD SIJ Acroni Jesenice ein.

Red Bull Hockey Juniors – Rittner Buam SkyAlps 6:2 (0:0, 2:0, 4:2)

Tore: 1:0 Cernik (26.00), 2:0 Krening (28.29), 3:0 Assavolyuk (44.21), 4:0 Bader (50.57), 4:1 Robert Öhler (53.26), 5:1 Assavolyuk (57.55), 5:2 Jakob Prast (58.55), 6:2 Bader (59.46)