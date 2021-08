Burggräfler paddeln um Edelmetall

Solkan/Neugörz/Meran – Sechs Wochen nach der Kanuslalom-WM der U23 und U18 in Tacen vor den Toren der slowenischen Hauptstadt Laibach wird von morgen bis Sonntag auch die Kanuslalom-EM in den selben Altersklassen in Slowenien ausgetragen.

Im letzten Jahr gab es wegen der Corona-Pandemie weder die Kanuslalom-WM der U23 und U18 noch die Kanuslaom-EM in beiden Altersklassen. Diesmal ist der Schauplatz der U23- und U18-EM wie schon vor fünf Jahren der Kunstkanal in Solkan/Neugörz. Auch drei Slalom-Kanuten aus dem Burggrafenamt wollen dort um die Medaillen bei der EM der U23 und U18 mit paddeln.

Südtirols bester Slalom-Kanute aller Zeiten, Jakob Weger (23), startet zum vierten Mal bei der U23-EM. Es ist sein letzter U23-Wettkampf. Sechs Medaillen hat der Schenner bei den Kanuslalom-Nachwuchs-Großereignissen bereits geholt, darunter drei Mal Gold im Kajak-Einer bei der U18-EM 2014 in Skopje (Mazedonien) und 2016 in Solkan (Slowenien) und bei der U23-WM 2018 in Ivrea (Piemont). Für Paul Tirler (18) und Tamara Drescher (17) ist es hingegen der erste Einsatz bei einer Kanuslalom-EM der U18. Tirler hat im Juli schon an der Kanuslalom-WM der U18 in Tacen teilgenommen.

Die Kanuslalom-EM in Solkan beginnt morgen mit der Quali im Kajak-Einer in beiden Altersklassen. Alle drei Burggräfler Kanuten sind im Einsatz. Im Kajak-Einer der U23 und U18 qualifizieren sich die dreißig Besten, zwanzig im ersten Lauf und zehn im zweiten Lauf, für das Halbfinale. Im Kajak-Einer der U18 Mädchen kommen die zwanzig Besten ins Halbfinale, 15 im ersten Lauf und fünf im zweiten Lauf.

Die Kajak-Einer-Teamläufe werden am Freitag ausgetragen. Die Halbfinalläufe im Kajak-Einer beider Altersklassen stehen am Samstag auf dem Programm. Im Kajak-Einer der U23 Männer kommen die besten 15 vom Halbfinallauf in den Finallauf, ebenso im Kajak-Einer der U18 Burschen. Im Kajak-Einer der U18 Mädchen sind hingegen die zehn Besten vom Halbfinallauf im Finallauf startberechtigt.

„Ich bereite mich in Solkan schon seit mehreren Tagen auf meine letzte U23-EM vor. Zur Zeit habe ich mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Mein Ziel ist es, ins Finale zu kommen und dort einen sauberen Lauf zu absolvieren. Was herauskommt, wird sich zeigen. Der Beste soll gewinnen“, sagt Jakob Weger. „Den Kunstkanal in Solkan kenne ich schon von früheren Rennen. Zur Zeit haben wir einen niedrigen Wasserstand, wodurch sich einiges ändert. Ich will mein Bestes geben und eventuell in den Finallauf kommen. Außerdem will ich viel Spaß haben“, freut sich schon Tamara Drescher auf ihr U18-EM-Debüt. Die Meranerin will eventuell auch in der neuen olympischen Kanu-Disziplin von 2024, dem Extrem Slalom Cross, antreten, den Jakob Weger und Paul Tirler auslassen. Tirler war in diesem Jahr schon bei der U18-WM am Start. „Mein Ziel ist es, in erster Linie Spaß zu haben und alles zu geben, welche Platzierungen auch immer ich damit erreiche“, sagt Paul Tirler.

Nachstehend das EM-Programm von Solkan:

Donnerstag, 19. August 2021

Kanuslalom

Qualifikation

12:40 Uhr: 1. Lauf, Kajak-Einer Männer, U23, 2. Lauf um 15:15 Uhr

13:20 Uhr: 1. Lauf, Kajak-Einer Mädchen, U18, 2. Lauf um 15:50 Uhr

13:55 Uhr: 1. Lauf, Kajak-Einer Burschen, U18, 2. Lauf um 16:10 Uhr

Freitag, 20. August 2021

Kanuslalom

Teamläufe

12:55 Uhr: Kajak-Einer, Mädchen U18

13:15 Uhr: Kajak-Einer, Männer, U23

14:10 Uhr: Kajak-Einer, Burschen, U18

18:02 Uhr: Zeitlauf Mädchen, U18 im Extrem Slalom Cross

Samstag, 21. August 2021

Kanuslalom

Halbfinale

10:15 Uhr: Kajak-Einer Männer, U23

11:20 Uhr: Kajak-Einer Mädchen, U18

12:05 Uhr: Kajak-Einer Burschen, U18

Finale

14:35 Uhr: Kajak-Einer Männer, U23

15:20 Uhr: Kajak-Einer Mädchen, U18

15:50 Uhr: Kajak-Einer Burschen, U18

Extrem Slalom Cross

18:02 Uhr: Viertelfinale, Mädchen, U18

19:16 Uhr: Halbfinale, Mädchen, U18

20:02 Uhr: Finale, Mädchen, U18

Live-Ergebnisse von der Kanuslalom-EM der U23 und U18 in Solkan gibt es unter

https://siwidata.com/canoelive/#/live/eca/1853.