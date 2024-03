Calcetto”-Landesmeisterschaft in Gröden

Runggaditsch – Der Calcetto Club Gherdeina hat die “Calcetto” Landesmeisterschaft in Runggaditsch in Gröden veranstaltet. Das Event zog Tischkicker-Enthusiasten aus der ganzen Provinz an.

Das Turnier fand auf insgesamt zehn Tischen statt, darunter Modelle von Roberto Sport, Garlando und FAS. Besonders hervorzuheben sind zwei Tische, die dem Nationalen Standard Roberto Sport Revolution entsprechen und somit eine hohe Qualität und Fairness des Spiels gewährleisten.

Die Landesmeisterschaft bot zwei verschiedene Turnier-Modi an: Doppel und Doppel-Mix (Mann & Frau). Insgesamt nahmen 18 Mannschaften am Doppelwettbewerb teil, während acht Teams im Doppel-Mix antraten.

Das Turnier begann mit sieben Spielrunden, in denen jeder gegen jeden antrat. Diese Vorrunden wurden mittels eines eigens dafür vorgesehenen Programms ausgetragen, um eine gerechte Abwicklung zu gewährleisten. Nach Abschluss der Vorrunden ging das Turnier in die Doppel-KO Phase über, wo die besten Teams gegeneinander antraten, um den Sieger zu ermitteln.

Hier die Ergebnisse:

Doppel:

1. Platz: Marcel Insam / Samuel Tomada (Gröden)

2. Platz: Davide Marzullo / Roberto Scarcia (Bruneck)

3. Platz: Martin Blaas / Manuel Heinisch (Vinschgau)

Doppel-Mix:

1. Platz: Claudia Schroffenegger / Erich Lantschner (Steinegg)

2. Platz: Veronika Kasslatter / Marcel Insam (Gröden)

3. Platz: Eva Amplatz / Antonio di Cello (Deutschnofen und Meran)

Am Ende wurde unter allen Teilnehmern noch ein Tischkicker der Marke Roberto Sport verlost. Glückliche Siegerin war Vanessa Comploi aus St. Ulrich.