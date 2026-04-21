Carlos Alcaraz wartet wegen Paris-Entscheidung noch zu

Von: APA/Reuters

Carlos Alcaraz hat noch nicht entschieden, ob er ab 24. Mai seinen French-Open-Titel verteidigt. Der 22-jährige Spanier, der am Montagabend bei den Laureus Awards in Madrid als bester Sportler des Jahres ausgezeichnet wurde, will noch einige Testergebnisse nach seiner Verletzung des rechten Handgelenks abwarten. Dies gab der Weltranglisten-Zweite bekannt. Der siebenfache Grand-Slam-Sieger hatte sich die Blessur vergangene Woche in der ersten Runde in Barcelona zugezogen.

“Der nächste Test wird entscheidend”, sagte Alcaraz dem spanischen TV-Sender TVE. “Wir haben alles in unserer Macht stehende getan, damit dieser Test gut verläuft. Ich versuche, sehr geduldig zu sein”, erklärte der 22-Jährige.