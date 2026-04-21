Aktuelle Seite: Home > Sport > Carlos Alcaraz wartet wegen Paris-Entscheidung noch zu
Alcaraz bei der Laureus-Auszeichnung mit einem Verband

Carlos Alcaraz wartet wegen Paris-Entscheidung noch zu

Dienstag, 21. April 2026 | 11:21 Uhr
Alcaraz bei der Laureus-Auszeichnung mit einem Verband
APA/APA/AFP/OSCAR DEL POZO
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

Carlos Alcaraz hat noch nicht entschieden, ob er ab 24. Mai seinen French-Open-Titel verteidigt. Der 22-jährige Spanier, der am Montagabend bei den Laureus Awards in Madrid als bester Sportler des Jahres ausgezeichnet wurde, will noch einige Testergebnisse nach seiner Verletzung des rechten Handgelenks abwarten. Dies gab der Weltranglisten-Zweite bekannt. Der siebenfache Grand-Slam-Sieger hatte sich die Blessur vergangene Woche in der ersten Runde in Barcelona zugezogen.

“Der nächste Test wird entscheidend”, sagte Alcaraz dem spanischen TV-Sender TVE. “Wir haben alles in unserer Macht stehende getan, damit dieser Test gut verläuft. Ich versuche, sehr geduldig zu sein”, erklärte der 22-Jährige.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Tragödie im Trentino: Wolfsrudel tötet fast 60 Schafe
Kommentare
107
Tragödie im Trentino: Wolfsrudel tötet fast 60 Schafe
Bilanz nach Olympischen Winterspielen fällt zum Teil bitter aus
Kommentare
88
Bilanz nach Olympischen Winterspielen fällt zum Teil bitter aus
Präsidentin warnt vor Verrohung des öffentlichen Diskurses
Kommentare
52
Präsidentin warnt vor Verrohung des öffentlichen Diskurses
Fünf Jugendliche erleiden Drogentod in Innsbruck: Alarm auch in Südtirol
Kommentare
41
Fünf Jugendliche erleiden Drogentod in Innsbruck: Alarm auch in Südtirol
Bischof Muser warnt vor “Gelegenheitschristentum”
Kommentare
36
Bischof Muser warnt vor “Gelegenheitschristentum”
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 