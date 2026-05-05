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Carolina ging gegen Philadelphia 2:0 in Führung

Carolina Hurricanes führen im NHL-Viertelfinale 2:0

Dienstag, 05. Mai 2026 | 09:40 Uhr
Carolina ging gegen Philadelphia 2:0 in Führung
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JAYLYNN NASH
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Von: apa

Die Carolina Hurricanes haben in der zweiten Play-off-Runde der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL auch das zweite Duell mit den Philadelphia Flyers gewonnen. Die Hurricanes setzten sich im Heimspiel in Raleigh nach 0:2-Rückstand mit 3:2 nach Verlängerung durch und führen in der “best of seven”-Serie mit 2:0. Die Vegas Golden Knights gewannen ihr Auftaktmatch im Viertelfinale gegen die Anaheim Ducks 3:1.

Die Flyers führten nach nicht einmal fünf Minuten 2:0, Nikolaj Ehlers (11./PP) und Seth Jarvis (52.) sorgten für den Gleichstand. In der 19. Minute der Verlängerung entschied Taylor Hall die Partie zugunsten der Hurricanes, im Grunddurchgang das beste Team der Eastern Conference.

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