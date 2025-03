Carroll als 20. der Quali im Buckelpisten-WM-Finale dabei

Von: apa

Avital Carroll hat zum Auftakt der Weltmeisterschaft der Ski-Freestyler im Engadin die Qualifikation für das Finale in der Buckelpiste erreicht. Die auch in diesem Winter von einer Verletzung gebremste Tirolerin erreichte das Feld der besten 20 als 20. gerade noch und geht am Mittwoch (ab 11.30 Uhr) somit als Erste in die Entscheidung.

“Ich bin superglücklich, im Finale zu stehen. Morgen startet alles bei Null, ich werde alles geben und mein Bestes versuchen”, sagte Carroll nach ihren Läufen auf dem anspruchsvollen Kurs. 63,39 Punkte erhielt die WM-Dritte von Bakuriani 2023 gutgeschrieben. Siegerin der Qualifikation war die US-Amerikanerin Jaelin Kauf mit 75,77 Punkten.

Carrolls Teamkollegin Katharina Ramsauer versäumt die WM nach einer am Montag im Training erlittenen Schulterblessur. Bei den Männern ist in der Buckelpiste kein Österreicher in der Schweiz vertreten.