Cavaliers gewinnen Derby gegen Gherdeina

Von: ka

Neumarkt – Die Rittner Buam SkyAlps glänzten am Dreikönigstag mit einem beeindruckenden 7:1-Blowout-Sieg über Tabellenführer Jesenice. Außerdem feierte der S.G. Cortina Hafro einen deutlichen Sieg im Top-5-Duell gegen den EK Die Zeller Eisbären. Dadurch sicherte Cortina nicht nur den wichtigen fünften Platz ab, sondern verkürzte auch den Rückstand auf die Top-4. Zudem gab es am Montagabend Siege für Kitzbühel, Meran/o, Unterland und Celje.

Ritten fertigt Leader Jesenice ab

Die Rittner Buam SkyAlps feierten am Montagabend in der Ritten Arena einen beeindruckenden 7:1-Erfolg gegen den HDD SIJ Acroni Jesenice. Matchwinner war Manuel Öhler, der mit einem Hattrick glänzte. Nach einem umkämpften ersten Drittel, das mit 1:0 an die Gastgeber ging, dominierten die Rittner im Mitteldrittel und setzten Jesenice zunehmend unter Druck. Auch im Schlussdrittel zeigten die Hausherren keine Schwächen. Trotz eines späten Gegentreffers präsentierten sich die Buam mit einer starken Teamleistung, spektakulären Toren und einer überragenden Defensive, angeführt von Goalie Florian Plattner. In der Tabelle verkürzte der zweitplatzierte Ritten den Rückstand auf Tabellenführer Jesenice auf fünf Punkte.

Cortina schließt zu den Top-4 auf

Der S.G. Cortina Hafro verbuchte einen 4:1-Sieg gegen den besserplatzierten EK Die Zeller Eisbären. Damit liegen die Italiener in der Tabelle nur noch vier Punkte hinter den viertplatzierten Adlern aus Kitzbühel und fünf Punkte hinter den Eisbären aus Zell. Cortina startete schwungvoll in die Partie und ging bereits in der fünften Minute in Führung. Im zweiten Drittel bauten die Hausherren ihren Vorsprung durch zwei Powerplay-Tore auf 3:0 aus. Cortina feierte schließlich einen 5:1 Sieg und sicherte damit seinen Top-5-Platz ab.

Kitzbühel kämpft sich zu OT-Erfolg

Der EC Adler Stadtwerke Kitzbühel erkämpfte sich einen 2:1-Overtime-Sieg gegen die WSV Sterzing Broncos. Nach einem torlosen ersten Drittel, in dem die Gastgeber aus Kitzbühel das Spiel dominierten, ging Sterzing gegen den Spielverlauf in der 39. Minute in Führung. Die Adler scheiterten immer wieder an Sterzings Goalie Dominik Groh, der 59 Minuten lang überragte und das Shutout nur knapp verpasste. Erst in der letzten Spielminute konnte Henrik Hochfilzer den Schlussmann der Broncos überwinden und sein Team in die Verlängerung bringen. In der Overtime traf Paolo Wieltschnig in der 65. Minute in Überzahl und sicherte den Extrapunkt für Kitzbühel – nur sieben Sekunden vor dem drohenden Penaltyschießen.

Unterland beendet Niederlagenserie

Der HC Unterland Cavaliers zeigte gegen den HC Gherdeina valgardena.it eine souveräne Leistung. Zwar gingen die Gäste aus Gröden früh in Führung, doch die Cavaliers drehten noch im ersten Drittel die Partie mit einem Doppelschlag. Unterland baute den Vorsprung im weiteren Verlauf kontinuierlich aus und setzte sich schließlich mit 5:2 durch. Damit beendeten die Cavaliers eine Serie von vier Niederlagen in Folge.

Celje hält Bregenzerwald auf Distanz

Der HK Celje feierte am Montagabend einen 3:2-Heimsieg gegen Tabellennachbar Bregenzerwald. Die Gäste aus Vorarlberg erwischten einen Blitzstart und stellten bereits nach gut einer Minute auf 1:0. Celje drehte die Partie jedoch noch im ersten Drittel und ging mit einer 2:1-Führung in die erste Pause. Nach einem torlosen Mitteldrittel sorgte Danil Tsarkovskyi mit seinem zweiten Treffer des Abends für die Vorentscheidung. Bregenzerwald gelang zwar wenige Sekunden vor dem Ende der Anschlusstreffer, konnte jedoch nicht mehr ausgleichen.

HC Meran zieht mit Sisak gleich

Der HC Merano gewann das Duell der Tabellennachbarn gegen den KHL Sisak mit 3:2. Nach einem ausgeglichenen ersten Drittel, in dem beide Teams je einen Treffer erzielten, ging Sisak im zweiten Abschnitt in Führung. Meran/o glich zu Beginn des Schlussabschnitts aus, bevor das entscheidende 3:2 in der letzten Spielminute fiel. Mit diesem Sieg zog Meran/o in der Tabelle punktemäßig mit Sisak gleich, das weiterhin auf dem siebten Platz rangiert.

Alps Hockey League, Montag, 06.01.2025:

Hockey Unterland Cavaliers – HC Gherdeina valgardena.it 5:2 (2:1,2:1,1:0)

Referees: HUBER R., LEGA, Cusin, Rinker.

Goals:

0:1 GHE Cristellon Y. (10:37 / Pitschieler S. ,Schiavone D. / EQ)

1:1 CAV Zerbetto R. (17:50 / Sullmann Pilser A M. ,Cont P. / EQ)

2:1 CAV Sullmann Pilser A M. (19:05 / Kaufmann A M. / EQ)

2:2 GHE McGowan B. (27:31 / Oksanen E. ,DI CICCO J. / EQ)

3:2 CAV Pisetta V. (36:05 / Egger A. ,Kaufmann A M. / EQ)

4:2 CAV Bonazzo M. (36:33 / Kaufmann A M. ,Pisetta V. / EQ)

5:2 CAV Samitis K. (44:05 / Brighenti Moretti C T. ,Galassiti G. / PP)

Rittner Buam SkyAlps – SIJ Acroni Jesenice 7:1 (1:0,3:0,3:1)

Referees: SORAPERRA, STEFENELLI, Fecchio, Grisenti.

Goals:

1:0 RIT Fink K. (12:31 / Szypula E. ,Hjorth E. / EQ)

2:0 RIT Öhler M. (23:27 / Szypula E. / EQ)

3:0 RIT Öhler M. (33:28 / Spinell M. ,Giacomuzzi A. / EQ)

4:0 RIT Öhler M. (37:23 / Spinell M. / SH)

5:0 RIT Lobis A. (47:49 / unassisted / EQ)

6:0 RIT Cuglietta D. (56:00 / unassisted / EQ)

7:0 RIT Soracreppa S. (58:13 / Szypula E. ,Cuglietta D. / PP)

7:1 JES Svetina E. (59:58 / Valtola O. ,Sturm J. / EQ)

HK RST Pellet Celje – EC Bregenzerwald 3:2 (2:1,0:0,1:1)

Referees: HLAVATY, PIRAS, Preiser, Scalzeri.

Goals:

0:1 ECB Schlögl R. (01:07 / Mußbacher M. ,Lebeda Y. / EQ)

1:1 HKC Sotlar J. (06:20 / Mintautiskis M. ,Tsarkovskyi D. / EQ)

2:1 HKC Tsarkovskyi D. (08:50 / Logar M. ,Sillanpaa J. / EQ)

3:1 HKC Tsarkovskyi D. (46:28 / Mintautiskis M. ,Logar M. / PP)

3:2 ECB Zwerger J. (59:18 / Schlögl R. ,Lipsbergs R. / EQ)

Adler Stadtwerke Kitzbühel – Wipptal Broncos Weihenstephan 2:1 OT (0:0,0:1,1:0,1:0)

Referees: RUETZ, SPIEGEL, Jäger, Strimitzer.

Goals:

0:1 WSV Capannelli A. (38:39 / Campoli N. ,Hasler L. / EQ)

1:1 KEC Hochfilzer H. (59:18 / Schmid P. ,Ketonen N. / EQ)

2:1 KEC Wieltschnig P. (64:53 / Fröwis J. ,Ketonen N. / PP)

S.G. Cortina Hafro – EK Die Zeller Eisbären 4:1 (1:0,2:0,1:1)

Referees: LEBEN, MOSCHEN, Cristeli, Jeram.

Goals:

1:0 SGC Sanna M. (04:57 / Saha M. ,Forte F. / EQ)

2:0 SGC Ushnev N. (29:03 / Di Tomaso G. / PP)

3:0 SGC Pompanin F. (38:46 / Di Tomaso G. ,Ushnev N. / PP)

4:0 SGC Lacedelli R. (58:11 / unassisted / EQ)

4:1 EKZ Rappold K. (59:41 / Putnik P. / EQ)

KHL Sisak – HC Meran/o Pircher 2:3 (1:1,1:0,1:2)

Referees: LESNIAK, OREL, Arlic, Knez.