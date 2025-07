Cazaux erster Finalist der Generali Open in Kitzbühel

Von: apa

Der erste Finalist des Sandplatz-Tennisturniers in Kitzbühel heißt Arthur Cazaux. Der Franzose setzte sich am Freitag im von einer langen Regenunterbrechung geprägten Halbfinale gegen Landsmann Arthur Rinderknech 7:5,6:3 durch. Der 22-Jährige steht zum ersten Mal in einem ATP-Tour-Endspiel. In diesem trifft er auf den Topgesetzten Alexander Bublik (KAZ) oder Botic van de Zandschulp (NED). Überraschend ins Doppel-Finale eingezogen sind Neil Oberleitner und Joel Schwärzler.

Cazaux erlebt damit einen Höhenflug nach dem anderen, vergangene Woche war er in Gstaad erstmals in ein ATP-Tour-Halbfinale eingezogen. Dort war dann Bublik beim 1:6,5:7 eine Hürde zu hoch. Wenig später bekommt der 22-Jährige also möglicherweise die Chance zur Revanche. Cazaux wird sich im Ranking vom 100. Platz weg zumindest auf Position 75 vorschieben, besser als 63. (2024) war er in seiner Karriere nie.

Oberleitner/Schwärzler erstmals in ATP-Tour-Finale

Bereits zuvor hatten sich die nur dank einer Wildcard im Bewerb stehenden Oberleitner und Schwärzler unerwartet und noch dazu ohne Satzverlust im Turnierverlauf für das Endspiel am Samstag qualifiziert. Das ÖTV-Duo besiegte die deutsch-französische Paarung Hendrik Jebens/Albano Olivetti nach 97 Minuten 7:5,7:6(6). Für den 25-jährigen Neffen von Turnierdirektor Alexander Antonitsch und den 19-jährigen Vorarlberger ist es die Finalpremiere auf der ATP-Tour.

Aus einem Österreicher-Duell wird es dort nichts. Der Niederösterreicher Lucas Miedler und sein portugiesischer Partner Francisco Cabral mussten sich nämlich der tschechischen Paarung Petr Nouza/Patrik Rikl nach umkämpftem ersten Satz 6:7(3),3:6 geschlagen geben. Die Gstaad-Sieger, die in der Gamsstadt als Nummer zwei gesetzt waren, verpassten damit die Chance, ihr zweites Turnier in Folge zu gewinnen. Miedler hält somit weiter bei zwei Kitzbühel-Doppel-Titeln, die hatte er jeweils mit Alexander Erler gewonnen.