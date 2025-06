Chelsea startet mit 2:0 gegen Los Angeles FC in Club-WM

Von: apa

Chelsea ist am Montag mit einem 2:0-Pflichtsieg gegen Los Angeles FC in die Fußball-Club-WM gestartet. Die Tore vor spärlich besetzten Tribünen im 75.000 Zuschauer fassenden Mercedes-Benz Stadium in Atlanta erzielten Pedro Neto (34.) und Enzo Fernandez (79.). Die weiteren Gegner der Londoner in Gruppe D sind Flamengo aus Rio de Janeiro und Esperance Tunis. Die beiden Clubs standen einander später (3.00 Uhr MESZ in der Nacht auf Dienstag) in Philadelphia gegenüber.

Neto brachte Chelsea nach einem sehenswerten Ball in die Tiefe von Nicolas Jackson in Führung. Der Portugiese machte noch einen Haken zur Mitte und traf ins kurze Eck. Der Champions-League-Sieger von 2021, der im selben Jahr auch im alten Format bereits die Club-WM gewonnen hatte, war lange Zeit überlegen, für die Entscheidung sorgte Fernandez aber erst in der Schlussviertelstunde. Der argentinische Weltmeister scorte nach Flanke des ebenfalls eingewechselten Liam Delap und einer Ballannahme im Zentrum aus kurzer Distanz.

Der Außenseiter aus Los Angeles wurde vor laut FIFA-Angaben 22.137 Zuschauern erst nach Seitenwechsel aktiver und kam einige Male in Tornähe. Bei den Kaliforniern stürmte mit dem französischen Altmeister Olivier Giroud ab der Pause ein früherer Chelsea-Angreifer.