Chelsea trotzt Arsenal in Unterzahl 1:1 ab – Palace verliert

Von: APA/Reuters

Keinen Sieger hat der Schlager in der englischen Fußball-Premier-League zwischen Chelsea und Arsenal gebracht. Das Londoner Derby an der Stamford Bridge endete am Sonntag trotz langem Unterzahlspiel von Chelsea 1:1. Tabellenführer Arsenal hat somit nach 13 Runden fünf Punkte Vorsprung auf Manchester City und sechs auf die “Blues”. Crystal Palace kassierte die erste Heim-Liganiederlage seit Februar. Das Team von Trainer Oliver Glasner verlor gegen Manchester United 1:2.

Chelsea spielte fast eine Stunde lang mit einem Mann weniger, da Moises Caicedo nach einem schweren Foul an Mikel Merino glatt Rot gesehen hatte (38.). Dennoch ging der Club-Weltmeister nach der Pause in Führung. Einen Corner von Reece James verlängerte Trevoh Chalobah per Kopf ins Tor (48.). Merino glich elf Minuten später für Arsenal aus. Der Spanier vergab in der Schlussphase die beste Chance auf einen Sieg der Gäste (88.) und die Gunners damit die Gelegenheit, ihren Vorsprung auf den Stadtrivalen zu vergrößern.

Ende der Heimserie für Crystal Palace

Im Selhurst Park ging für Glasner und Co. derweil eine neun Monate währende Serie an Liga-Spielen ohne Niederlage zu Ende. Ein Elfmetertreffer durch Jean-Philippe Mateta (36) zum 1:0 war zu wenig, da Joshua Zirkzee (54.) und Mason Mount (63.) für United die Partie drehten. Die Red Devils schoben sich in der Tabelle an Palace, nun Neunter, auf Rang sieben vorbei. “Eine toughe Niederlage”, meinte Glasner. “Es fühlt sich nicht wirklich verdient an, es tut weh.” Zuletzt hatte der Londoner Club am 15. Februar in der Premier League verloren, damals gab es ein 1:2 gegen Everton.

Liverpool feierte unterdessen nach zuletzt drei Pflichtspielniederlagen wieder einen Sieg. Der Meister gewann bei West Ham durch Tore von Alexander Isak – der Schwede traf für die Reds das erste Mal in der Liga – und Cody Gakpo 2:0. Die Mannschaft von Arne Slot rangiert nun an Position acht. Auf Rang vier schob sich Aston Villa mit einem 1:0-Heimsieg gegen die Wolverhampton Wanderers.