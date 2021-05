Chorzow: Nardelli fünfte mit 4×400-m-Staffel

Chorzow – Die italienische 4×400-m-Damenstaffel mit Petra Nardelli aus Eggen hat die Staffel-Weltmeisterschaft im polnischen Chorzow auf dem ausgezeichneten fünften Platz beendet.

Schon gestern hatte die 25-jährige Medizinstudentin Nardelli mit Raphaela Lukudo, Eleonora Marchiando und Ayomide Folorunso vorzeitig das Olympiaticket gelöst. Die „Azzurre“ beendeten den ersten Vorlauf auf Rang drei und qualifizierten sich als beste dritte Mannschaft für Tokio und somit auch für das heutige Finale der besten acht Teams. Heute holten die Italienerinnen in 3:32.69 Minuten den guten fünften Rang, hinter Kuba (3:28.41), Polen (3:28.81), Großbritannien (3:29.27) und den Niederlanden. Nardelli war mit einer Zeit von 52.94 Sekunden zweitschnellste „Azzurra“ hinter Marchiano (52.68). Ein starker Einstand für die Südtirolerin, die nach diesem Wochenende sehr gute Chancen auf eine Olympiateilnahme in Tokio hat.

Im Herren-Team über 4×400 m stand auch das Aushängeschild vom Athletic Club 96 Bozen, Brayan Lopez. Der Piemontese, der in San Pietro Val Lemina in Turin lebt, kam mit Vladimir Aceti, Lorenzo Benati und Alessandro Sibilio auf Rang 4 in 3:05.11 Minuten. Der Sieg ging an die Athleten aus den Niederlanden in 3:03.45 Minuten.