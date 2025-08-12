Cincinnati: Brand verzögert Sinner-Match

Von: luk

Cincinnati – Jannik Sinner hat beim ATP-Turnier in Cincinnati souverän das Achtelfinale erreicht. Der Südtiroler setzte sich gegen den Kanadier Gabriel Diallo in zwei Sätzen mit 6:2, 7:6 (8:6) durch.

Das Match begann mit Verzögerung, nachdem ein Brand in der Anlage zu einem kurzzeitigen Stromausfall geführt hatte. Auf dem Platz ließ Sinner zunächst keine Zweifel aufkommen: Mit druckvollem Grundlinienspiel holte er sich den ersten Satz klar mit 6:2.

Im zweiten Durchgang präsentierte sich Diallo deutlich stabiler. Bei 4:2-Führung wechselten die Spieler die Seiten, doch ein Doppelfehler des Kanadiers eröffnete Sinner die Chance zum Ausgleich. Diallo erspielte sich bei 6:5 dennoch einen Satzball, den der Weltranglisten-Zweite jedoch abwehrte. Im Tiebreak behielt Sinner schließlich die Nerven und verwandelte nach 8:6 seinen ersten Matchball.