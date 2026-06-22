Aktuelle Seite: Home > Sport > Clark gewinnt US Open der Golfer nach 2023 erneut
Wyndham Clark darf jubeln

Clark gewinnt US Open der Golfer nach 2023 erneut

Montag, 22. Juni 2026 | 03:19 Uhr
Wyndham Clark darf jubeln
APA/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/CHRISTIAN PETERSEN
Schriftgröße

Von: APA/dpa/Reuters

Der US-Amerikaner Wyndham Clark hat zum zweiten Mal die US Open der Golfer gewonnen. Der 32-Jährige siegte im Shinnecock Hills Golf Club auf Long Island mit einem Schlag Vorsprung auf seinen Landsmann Sam Burns. “Der erste Sieg war wie ein Durchbruch, die Erkenntnis, dass ich es schaffen kann”, sagte Clark drei Jahre nach seinem ersten Triumph beim US Open. “Ich verlasse diesen Ort als Champion, und ich bin einfach unendlich dankbar.”

Für den Sieg auf einem der schwersten Golfplätze der Welt kassierte Clark ein Preisgeld von 4,5 Millionen Dollar. Clark musste zum Ende noch einmal um den Turniersieg zittern. Er war am Finaltag mit einem Vorsprung von sechs Schlägen auf den Weltranglistenersten Scottie Scheffler und vier weitere Konkurrenten gestartet. Mit einer durchwachsenen letzten Runde und 73 Schlägen hätte er fast noch seinen großen Erfolg verspielt.

Scheffler verpasste Karriere-Grand-Slam, Straka den Cut

Der viermalige Major-Champion Scheffler kam mit vier Schlägen Rückstand auf den geteilten vierten Platz. Er verpasste an seinem 30. Geburtstag den möglichen Karriere-Grand-Slam. Dem amerikanischen Olympiasieger von Paris fehlt nur noch der US-Open-Titel, um seine Grand-Slam-Sammlung zu vervollständigen.

Der Österreicher Sepp Straka hatte den Cut als 98. verpasst und prolongierte damit seine Negativserie bei Major-Turnieren. Seit 2025 hat er nun schon sieben Grand-Slam-Events in Folge kein Top-40-Resultat geschafft.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Keine sportliche Leistung, sondern einfach nur extrem gefährlich”
Kommentare
78
“Keine sportliche Leistung, sondern einfach nur extrem gefährlich”
Trump stichelt erneut gegen Meloni
Kommentare
40
Trump stichelt erneut gegen Meloni
Südtirol hat die zweithöchsten Einkommen in Italien
Kommentare
38
Südtirol hat die zweithöchsten Einkommen in Italien
Ein Stück Geschichte für immer verloren: Entsetzen in den Bergen
Kommentare
32
Ein Stück Geschichte für immer verloren: Entsetzen in den Bergen
Aktueller Lifestyle geht auf Kosten der Verkehrssicherheit
Kommentare
30
Aktueller Lifestyle geht auf Kosten der Verkehrssicherheit
Anzeigen
Sechs neue Wohnungen
Sechs neue Wohnungen
Dorfrand von Morter
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Sommer 2026 in der Skiworld Ahrntal
Wandern, Action und Bergerlebnisse für die ganze Familie.
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 