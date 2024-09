Club-WM in elf US-Städten – Finale vor den Toren New Yorks

Prominente Gäste bei der Bekanntgabe der Austragungsorte in New York

Von: APA/Reuters/dpa

Das Finale der Club-WM wird im kommenden Jahr wie jenes der WM 2026 vor den Toren New Yorks über die Bühne gehen. Insgesamt zwölf Stadien in elf Städten gab die FIFA am Samstag als Austragungsorte für die erste Auflage des Turniers im neuen Format mit 32 Teams bekannt. Mit Red Bull Salzburg ist erstmals auch ein Club aus Österreich vertreten. Gespielt wird von 15. Juni bis 13. Juli nicht nur an der Ostküste, sondern auch im Westen der USA – etwa in Los Angeles oder Seattle.

Als Spielorte präsentierte der Fußball-Weltverband am Samstagabend bei einem Event im New Yorker Central Park neben dem MetLife Stadium in New Jersey auch Atlanta, Nashville, Charlotte, Cincinnati, Philadelphia, Washington und Miami. Orlando in Florida ist gleich mit zwei Stadien vertreten. FIFA-Präsident Gianni Infantino, der bei der Zeremonie Unterstützung von prominenten Gästen wie Hollywood-Schauspieler Hugh Jackman oder Musikproduzent DJ Khaled erhielt, versprach “ein neues Kapitel der Fußballgeschichte”.

Zwölf Teams aus Europa sind bei dem neuen Turnier im alten WM-Format mit acht Vierergruppen dabei. Dass Österreichs entthronter Serienmeister Salzburg einen der begehrten Plätze erhalten hat, ist den Champions-League-Leistungen der vergangenen Jahre und dem Umstand, dass über das Ranking höchstens zwei Mannschaften je Landesverband zugelassen werden, zu verdanken.

Ausgelost werden soll die Club-WM im Dezember. Kurz danach werde der Spielplan veröffentlicht, versicherte die FIFA. Das Turnier ist auch ein Testlauf für die WM, in der die besten Nationalteams im Jahr darauf in den USA, Mexiko und Kanada um den Titel spielen. Offen ist allerdings noch, wo die insgesamt 63 Spiele der Club-WM im Fernsehen zu sehen sein werden. Die europäischen Übertragungsrechte hat der Weltverband für die Turniere 2025 und 2029 gemeinsam ausgeschrieben.

Die Ausweitung der Club-WM und deren Verlegung in den Sommer ist nicht unumstritten. Durch die Ausweitung des Turniers wird der ohnehin pralle Spielkalender weiter aufgebläht. Den Topstars der Branche droht damit ein Sommer ohne echte Pause. Auch bei den Salzburgern wird die Vorbereitung auf die kommende Saison erheblich beeinträchtigt sein. Es winkt aber gutes Geld. Als Antrittsprämie ist eine Summe im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich im Gespräch.