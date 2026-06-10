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Im riesigen Azteken-Stadion erfolgt am Donnerstag der Ankick zur WM

Co-Gastgeber Mexiko eröffnet Fußball-WM gegen Südafrika

Mittwoch, 10. Juni 2026 | 21:31 Uhr
Im riesigen Azteken-Stadion erfolgt am Donnerstag der Ankick zur WM
APA/APA/AFP/CARL DE SOUZA
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Von: apa

Mit dem Spiel von Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika wird am Donnerstag (21.00 Uhr MESZ) die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada eröffnet. Über 80.000 Fans werden im Azteken-Stadion von Mexiko-Stadt das erste von 104 WM-Spielen verfolgen. Im zweiten Match der Gruppe A treffen am Freitag (4.00 Uhr MESZ) in Guadalajara Tschechien und Südkorea aufeinander. Erstmals findet die Endrunde mit 48 Mannschaften statt, Österreich ist erstmals seit 1998 wieder dabei.

Das ÖFB-Team Team startet am nächsten Mittwoch, 17. Juni (6.00 Uhr MESZ) in San Francisco gegen Jordanien ins Turnier. Die weiteren Gegner in der Gruppe J sind Titelverteidiger Argentinien (22. Juni, 19.00 Uhr MESZ in Dallas) und Algerien (28. Juni, 4.00 Uhr MESZ in Kansas City).

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