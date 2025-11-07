Colapinto auch 2026 neben Gasly in Formel 1 in einem Alpine

Von: APA/Reuters

Der Argentinier Franco Colapinto wird auch 2026 in einem Formel-1-Cockpit von Alpine sitzen. Das Team gab am Freitag die Vertragsverlängerung mit dem 22-Jährigen bekannt. Zweiter Alpine-Fahrer bleibt der Franzose Pierre Gasly. Colapinto hat in dieser Saison als einziger Fahrer des Feldes keinen WM-Punkt geholt, der bis 2028 unter Vertrag stehende Gasly ist vier Rennwochenenden vor Ende mit 20 Zählern Achter. Colapinto hatte heuer im Mai den Australier Jack Doohan ersetzt.