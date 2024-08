Colli bereitet sich in Brixen auf Olympia vor

Von: mk

Brixen – Olympiafeeling herrschte in den vergangenen Tagen nicht nur in Paris, sondern auch im Kletterzentrum Vertikale in Brixen. Die Olympionikin Beatrice Colli holte sich zehn Tage lang in der Bischofsstadt noch den letzten Feinschliff für die Kletter-Wettkämpfe.

Die olympischen Spiele in Paris sind bereits in vollem Gange. Auf die Kletter-Bewerbe müssen sich Kletter-Fans noch bis zum 5. August gedulden – Boulder, Lead und Speed wird im Pariser Le Bourget geklettert. Um in bestmöglicher Form anzureisen, nutzte die Azzurra, Beatrice Colli, die letzten Tage für ein intensives Training. Sie absolvierte ihr Kletter-Training an der Speed-Wall im Kletterzentrum Vertikale in Brixen. Die 19-jährige Colli aus Lecco hat sich – wie weitere 14 Azzurri– für die Olympiade in Paris qualifiziert. Sie wird bei den Speed-Wettkämpfen an den Start gehen und ihr Können unter Beweis stellen. Mit ihr zum Training in die Vertikale gekommen ist auch der ehemalige Speed-Weltmeister Ludovico Fossali, der die Qualifikation für die diesjährigen Spiele allerdings nicht geschafft hat.

„Es freut uns natürlich sehr, dass sich so hochkarätige Kletter-Athleten für Trainingstage in unserem Kletterzentrum entscheiden. Wir haben dafür gesorgt, dass Beatrice alle nötigen Rahmenbedingungen vorfindet, um sich bestmöglich auf dieses sportliche Highlight vorzubereiten“, erklärt Ralf Preindl, Geschäftsführer der Vertikale. Auch Colli zeigte sich über die Trainingsbedingungen erfreut und reist in guter Form nach Paris.

Kletter-Fans können Beatrice Colli bei der Qualifikation am Montag, 5. August anfeuern. „Wenn sie ihre persönliche Bestmarke leicht verbessert, hätte sie Chancen den Einzug ins Viertelfinale zu schaffen“, erklärt Preindl. Die besten acht Athletinnen nehmen am Viertelfinale am Mittwoch, 7. August teil – anschließend findet das Halbfinale und Finale statt.