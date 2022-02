Comeback für Mariazell im Weltcup

Mariazell – Die Stadtgemeinde Mariazell in der nördlichen Obersteiermark kehrt an diesem Wochenende wieder in FIL Weltcup im Rennrodeln auf Naturbahn zurück. Nach der EM-Pause in Laas geht somit der spannende Kampf um die Führung im Gesamtweltcup weiter.

Mariazell war zuletzt im Jänner 2018 Austragungsort des FIL Weltcups im Rennrodeln auf Naturbahn, im Jänner 2020 musste der dort geplante Weltcup wegen der riesigen Neuschneemengen spontan auf die Winterleiten (AUT) verlegt werden.

Auf der 974 Meter langen Naturrodelbahn „Sigmundsberg“ war vor vier Jahren Thomas Kammerlander (AUT) erfolgreich. Der aktuelle Leader im Gesamtweltcup setzte sich in einem packenden Finish knapp vor Alex Gruber (ITA) und seinem Teamkollegen Michael Scheikl (AUT) durch. Bestzeit im zweiten Lauf erzielte Patrick Pigneter (ITA), der sich von Zwischenrang sieben auf Rang vier verbesserte.

Im Einsitzer Damen feierte Italien mit Evelin Lanthaler und Greta Pinggera einen Doppelsieg, vor Lokalmatadorin Michelle Diepold. Die Steirerin ist derzeit wegen einer Knöchelverletzung außer Gefecht.

Im Doppelsitzer ging der Sieg an die Südtiroler Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA), vor Aleksandr Egorov/Petr Popov (RUS) und den inzwischen zurückgetretenen Rupert Brüggler/Tobias Angerer (AUT). Die amtierenden Europameister Pavel Porshnev/Ivan Lazarev landeten auf Platz vier. In Mariazell greifen Pigneter/Clara nach ihrem 65. Weltcupsieg.

Im Gesamtweltcup führt nach vier von sieben Rennen Thomas Kammerlander (AUT) mit 355 Punkten vor Alex Gruber (ITA/345) und Michael Scheikl (AUT/280). Bei den Damen liegt Evelin Lanthaler mit dem Maximum von 400 Punkten in Führung, vor Lisa Walch (GER) und Greta Pinggera (ITA) mit je 295 Punkten. Bei den Doppelsitzern liegen Patrick Pigneter/Florian Clara (ITA) mit 400 Punkten an der Spitze, dahinter folgen Fabian Achenrainer/Simon Achenrainer (AUT/285) und Pavel Porshnev/Ivan Lazarev (RUS/225).

Die Rennen in Mariazell werden im Livestream auf der Homepage des internationalen Rennrodelverbandes FIL unter https://www.fil-luge.org/de/live-streaming-naturbahn übertragen.

Das Programm (MEZ), 4. FIL Weltcup Mariazell, 18.-20. Februar 2022

Freitag, 18.02.2022

9.30 Uhr: Nationentraining Einsitzer, anschließend Nationentraining Doppelsitzer

Samstag, 19.02.2022

10.00 Uhr: erster Wertungslauf Einsitzer Damen

11.00 Uhr: erster Wertungslauf Doppelsitzer

11.45 Uhr: Finallauf Einsitzer Damen, anschließend Blumenzeremonie

12.45 Uhr: Finallauf Doppelsitzer, anschließend Blumenzeremonie

anschließend Siegerehrung Einsitzer Damen und Doppelsitzer

Sonntag, 20.02.2022

9.30 Uhr: erster Wertungslauf Einsitzer Herren

11.00 Uhr: Finallauf Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie

13.00 Uhr: Teambewerb, anschließend Blumenzeremonie

anschließend Siegerehrung Einsitzer Herren und Teambewerb