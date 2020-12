CONI: Antonella Bellutti aus Bozen kandidiert fürs Präsidentenamt

Bozen – Die bekannte Bozner Athletin Antonella Bellutti hat beschlossen, als Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees CONI zu kandidieren. Die Radfahrerin, die mittlerweile im Trentino ansässig ist, teilte dies persönlich mit.

Bellutti war ab 2001 bereits Mitglied des Ausschusses im CONI. Zwischen 1982 und 1992 bestritt Bellutti als Leichtathletin die Sprint-Disziplinen 100-Meter-Lauf und 400-Meter-Lauf sowie Siebenkampf und konnte dabei sieben italienische Rekorde aufstellen, sieben italienische Meistertitel und verschiedene Jugendpreise gewinnen. Nach einer Verletzung wechselte sie 1992 zum Radsport.

Im Bahnradfahren gewann Bellutti zwei olympische Goldmedaillen (in der Einerverfolgung bei den Olympischen Spielen 1996 in Atlanta und im Punktefahren 2000 in Sydney), ein Gesamtweltcup, vier Spezialweltcups, ein EM-Goldmedaille (im Omnium 1997 in Berlin), eine WM-Silbermedaille (in der Verfolgung 1995 in Bogotá), eine WM-Bronzemedaille (in der Verfolgung 1996 in Manchester), 13 Weltcuprennen sowie 16 italienische Meisterschaften. Dabei stellte sie auch zwei Weltrekorde und einen olympischen Rekord auf. Zusätzlich gewann sie in dieser Zeit 14 Straßenrennen.

Nach ihrem Karriereende im Radsport im Jahre 2000 bestritt Bellutti eine Saison als Anschieberin im Zweierbob mit Rodel-Olympiasiegerin Gerda Weißensteiner; das Duo wurde bei den Olympischen Spielen 2002 in Salt Lake City Siebente.