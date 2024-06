Cool Swim Meeting in Meran beginnt mit Rekord von Mora über 50 m Rücken

Von: luk

Meran – Thomas Ceccon war zum Start der achten Auflage des Cool Swim Meetings in Meran noch Zuschauer, am Samstag und Sonntag will Italiens Schwimm-Star auf der Langbahn im Lido in der Passerstadt sechs Rennen bestreiten. Insgesamt sind neun Athleten der italienischen Nationalmannschaft am Wochenende in Meran zu sehen. Vor den Augen von Italiens Cheftrainer Cesare Butini und Verbands-Vorstandsmitglied Roberto Del Bianco haben sie schon am Freitag für gute Ergebnisse gesorgt.

Lorenzo Mora, siebenfacher Medaillengewinner bei Kurzbahn-Weltmeisterschaften und vierfacher Europameister im 25-m-Becken, hat den ersten Meetingrekord in diesem Jahr aufgestellt. Er gewann das mit Spannung erwartete Rennen über 50 m Rücken in 25,75 Sekunden und löschte die Zeit von 26,17 von Simone Sabbioni aus dem Jahr 2021 aus und kassierte ein Preisgeld von 100 Euro. “Die Zeit ist ziemlich gut, ich habe ein gutes Gefühl vor dem Sette-Colli-Meeting in der kommenden Woche in Rom”, sagte der 25-Jährige, der am Samstag auch auf seiner Paradestrecke über 200 m Rücken antritt.

Vize-Europameisterin Lisa Angiolini konnte über 100 m Brust ihren Veranstaltungsrekord aus dem Vorjahr nicht brechen (1.07,60), sie gewann aber in 1.08,14 vor Lucia Principi (1.10,94). “Im Vorjahr war ich einfach zu schnell”, scherzte Angiolini nach dem Rennen. Alles ist auf Olympia ausgerichtet. Kommende Woche werde ich in Rom auch über 200 m Brust an den Start gehen.” Über 100 m Brust der Männer war der Meetingrekord von Fabio Scozzoli nicht in Gefahr. Den Sieg holte sich Tommaso Grandini (Nuotatori Milanesi) in 1.03,02 vor Alex Sabattani (FIN Emilia-Romagna/1.03,30).

Leonardo Deplano feierte über 50 m Freistil in 22,57 Sekunden einen Favoritensieg und entschied das Duell gegen Manuel Frigo (22,78), seinen Teamkollegen der italienischen Nationalmannschaft, für sich. Auf Platz drei landete Giovanni Carraro (23,04). Zum Auftakt hatte es überraschend einen Südtiroler Sieg gegeben. Sabrina Weger vom SSV Bozen holte sich den Sprint über 50 m Freistil bei den Frauen in 26,28 vor Valentina Conti (26,42). Die 200 m Delfin gewann wie im Vorjahr Giada Alzetta, die in 2.12,71 nur um 0,14 Sekunden am Meetingrekord vorbeischrammte (Federica Greco 2.12,57 im Jahr 2022). Gianmarco Foglia (FIN Veneto) holte sich die 200 m Delfin bei den Männern in 2.01,25.

Die 50 m Rücken der Frauen gingen in 29,59 an Nicole Santuliana (Leosport), die wenig später auch über 400 m Freistil in 4.20,36 Minuten nicht zu schlagen war. Über 400 m Freistil der Männer bleibt die Marke von Gabriele Detti (3.47,78) unangetastet. Tommaso Griffante verbesserte sich im Vergleich zum letzten Jahr jedoch um 5 Sekunden und siegte in 3.55,07.

Mit Spannung wird am Samstag und Sonntag (Beginn jeweils 9.30 Uhr, schnelle Serien am Nachmittag) der Auftritt von Thomas Ceccon erwartet. Ceccon ist über sechs Rennen gemeldet: 100 und 200 m Freistil, 100 und 200 Rücken, 100 Delfin und 200 m Lagen. Sein Coach Alberto Burlina wird entscheiden, wie oft Ceccon auch an den Start gehen wird.

Der große Höhepunkt am ersten Abend war wie immer das Skin Race über 50 m Freistil, für das sich die Top Ten des Einzelrennens qualifiziert hatten. Bei den Frauen kam es im K.o.-Rennen über fünf Runden zu einem regionalen Finale zwischen Sabrina Weger und Alessandra Gusperti. Am Ende hatte Weger in 27,89 Sekunden das bessere Ende für sich. Sie kassierte 300 Euro Preisgeld. An Finalistin Gusperti vom Team Nuoto Trento gingen 200 Euro, an die drittplatzierte Aurora Musetto noch 100 Euro. Bei den Herren sicherte sich Manuel Frigo den 300-Euro-Scheck. Er gewann das spannende Finale in 23,69 Sekunden gegen Davide Dalla Costa, der 200 Euro einstreifte. 100 Euro kassierte Leonardo Deplano, der im Halbfinale ausgeschieden war.