Cool Swim Meeting mit drei Veranstaltungsrekorden eröffnet

Meran – Schon am ersten Tag bei der 7. Auflage des Cool Swim Meeting in Meran haben die italienischen Ausnahmeschwimmer ihr Können gezeigt und für drei Meetingrekorde gesorgt. Lisa Angiolini über 100 m Brust (1.07,60), Alberto Razzetti über 200 m Delfin (1.58,78) und Anita Gastaldi über 50 m Rücken (28,60) kassierten insgesamt 1100 Euro Preisgeld.

Den Anfang machte Vize-Europameisterin Lisa Angiolini, die über 100 m Brust in 1.07,60 Minuten gewann und damit um sechs Hundertstelsekunden schneller war als Martina Carraro 2019. Sie kassierte für den wertvollsten Rekord am Freitag 800 Euro. “Ich bin sehr zufrieden, weil ich diesen Rekord schwimmen wollte”, sagte die EM-Zweite von Rom 2022. Razzetti wurde seiner Favoritenrolle über 200 m Delfin gerecht. In 1.58,78 Minuten pulversierte der EM-Dritte über diese Distanz den bestehenden Veranstaltungsrekord von Giuseppe Perfetto um 2,8 Sekunden (2.01,58) und durfte einen Scheck über 100 Euro in Empfang nehmen. “Ich wollte den Veranstaltungsrekord und habe mir auch eine ähnliche Zeit erwartet. Das Rennen zeigt, dass meine Vorbereitung gut läuft.”

Für die dritte Meeting-Bestleistung am ersten Tag sorgte Italiens Jungstar Anita Gastaldi. Die 20-Jährige schnappte Laura Letrari den Meetingrekord weg, den die Brixnerin seit zwei Jahren in 28,99 gehalten hatte. Gastaldi schlug in 28,60 Sekunden an. Dafür gab es 200 Euro. “Die Zeit ist okay, ich bereite mich auf das Sette-Colli-Meeting vor. Mal schauen, wie es über 100 Rücken am Sonntag läuft. Das Gefühl ist gut.”

Zu Beginn des Abends hatten Martina Rombaldoni in 25,97 und Staffel-Weltmeister Leonardo Deplano in 22,71 Sekunden die 50 m Freistil gewonnen, den Meetingrekord aber verpasst. Auch Vize-Europameister Federico Poggio blieb bei seinem klaren Sieg über 100 m Brust in 1.01,54 Minuten über dem anvisierten Meetingrekord von Fabio Scozzoli (1.00,89). Giada Alzetta (2.14,18) sicherte sich den ersten Platz über 200 m Delfin bei den Frauen. Die 50 m Rücken der Männer holte sich Giulio Meniconi in 26,78. Zum Abschluss gab es über 400 m Freistil Siege für Sara Franceschi in 4.15,78, die den Meetingrekord von Martina Rita Caramignoli (4.14,24) nur knapp verfehlte, und für Alessio Sartoretto (3.57,33).

Heute und morgen (Wettkampfbeginn um 9.30 Uhr, Finals am Nachmittag) wird der große Star Thomas Ceccon im Meraner Lido zu sehen sein. Der Weltmeister und Weltrekordhalter über 100 m Rücken wird beim Cool Swim Meeting nicht weniger als fünf Rennen absolvieren. Heute startet er über 200 m Freistil, 50 m Delfin und 100 m Freistil und am Sonntag noch über 100 m Rücken und 100 m Delfin. Der 22-Jährige hat heute noch in Verona trainiert und ist am Abend in der Passerstadt eingetroffen.

Nicolò Martinenghi, der zweite amtierende Weltmeister, der in Meran in diesem Jahr dabei sein wollte, musste seinen geplanten Start am Samstag über 50 m Brust absagen. Wegen eines Problems an der Patellasehne muss er einige Tage pausieren. Sogar sein Start in der kommenden Woche beim Sette-Colli-Meeting in Rom ist noch nicht gesichert.