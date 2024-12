Von: APA/dpa

Der FC Valencia hat Carlos Corberán am Mittwoch als neuen Cheftrainer präsentiert. Der 41-Jährige kommt vom englischen Zweitligisten West Bromwich und unterschrieb beim Tabellenvorletzten der spanischen Fußball-Liga einen Vertrag bis 2027. Er tritt die Nachfolge von Ruben Baraja an. Valencia hat in der Tabelle aktuell vier Punkte Rückstand auf die Nicht-Abstiegsränge.