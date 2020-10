Corona-Verdachtsfall bei SSV Bozen: Spiel gegen Meran abgesagt

Bozen – Eigentlich hätte am heutigen Samstag das Südtiroler Derby zwischen dem SSV Loacker Bozen Volksbank und dem SC Meran stattfinden sollen. Weil in den Bozner Reihen ein Covid-19-Verdachtsfall vorliegt, wurde das Meisterschaftsmatch der siebten Runde in der Serie A Beretta vorsichtshalber abgesagt.

Bei einem Spieler, der Symptome eines Schnupfen vorwies, wurde am Samstagmorgen ein Corona-Schnelltest durchgeführt, welcher ein positives Ergebnis lieferte. In den nächsten Stunden wird beim betroffenen Sportler ein PCR-Abstrich gemacht, bevor das endgültige Ergebnis vorliegt.

„Dem betroffenen Spieler geht es gut. Um weder die Mitspieler, den Betreuerstab und natürlich auch unsere Gegner zu gefährden, haben wir umgehend reagiert und das für heute angesetzte Spiel gegen Meran vorsichtshalber abgesagt“, heißt es vonseiten der Bozner. Wann das Meisterschaftsspiel zwischen den beiden Südtiroler Traditionsklubs nachgeholt wird, steht derzeit noch nicht fest.